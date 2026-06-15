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Суспільство

Лавра в диму. Наслідки масованого удару по Україні: є жертви, серед них рятувальники

Дим над Успенським собором. Наслідки російської атаки по Києво-Печерській лаврі. Київ, 15 червня 2026 року
Дим над Успенським собором. Наслідки російської атаки по Києво-Печерській лаврі. Київ, 15 червня 2026 року

Масована повітряна атака Росії по Україні розпочалася із вечора 14 червня і тривала до ранку. Є загиблі і поранені. Цілями російської армії у Києві, Харкові,. Сумах та Дніпрі стали житлові будинки, заклади культури і освіти. У столиці зокрема це і об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Києво-Печерська Лавра. Є загиблі і поранені.

Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір уночі фіксував події у Києві:

Ось що написав Мар'ян у фейсбуці:

– Через пряме влучання безпілотника загорівся дах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври. Духовенство всю ніч рятувало історичні реліквії та все, що було в храмі.

Ми піднялися на дзвіницю із Єпископом Авраамієм, намісником лаври.

Питаю: що відчули, коли дізналися про влучання в храм? які були перші думки?

Авраамій на секунду зупинився, і відповів: знаєте, відчуття було таке, що (наче) ворожа куля влучила тобі у серце...

Удар підтверджує, що для Росії нічого святого немає. Вони вміють завдавати болю. Але нагадую, що вони ідуть проти правди, проти Бога. Ми знаємо з історії, що відбувається з такими...

Горить Успенський собор Києво-Печерської лаври. Пожежа вникла після російського удару.Київ, 15 червня 2026 року
Горить Успенський собор Києво-Печерської лаври. Пожежа вникла після російського удару.Київ, 15 червня 2026 року

Київ

У Києві внаслідок масованого російського удару вночі проти 15 червня загинули 4 людини, а 25, двоє з яких діти, отримали поранення.

Пошкодження й пожежі зафіксували майже в усіх районах столиці, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На півночі Києва 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

За даними ДСНС, в Оболонському районі – масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень, зафіксоване влучання у житлову 9-поверхівку.

Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Серед них, зокрема, кіностудія Довженка, «Мистецький арсенал» і Києво-Печерська лавра – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України й усього людства. Удар стався в рік ювілею: Києво-Печерській лаврі – 975 років від першої згадки, заповіднику – 100 років.

Лавра

Російський «шехед» влучив по даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зайнялася пожежа.

Святині вдалося зберегти, повідомив Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій.

«Було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність...Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події», – розповів намісник Києво-Печерської лаври.

Ліквідація пожежі в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Київі, ранок 15 червня 2026 року
Ліквідація пожежі в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Київі, ранок 15 червня 2026 року

«Мистецький арсенал»

Пожежа на площі 1000 кв. м була і на території Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал», повідомили в ДСНС.

«Мистецький арсенал» розташований поруч із Лаврою.

Дим від пожеж на Київських пагорбах. Ранок 15 червня
Дим від пожеж на Київських пагорбах. Ранок 15 червня

Національна кіностудія імені Олександра Довженка

Внаслідок російського повітряного удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка в Києві знищена костюмна колекція, повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

«Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси й будівлі кіностудії», – йдеться в повідомленні.

За словами міністерки, на місці працюють рятувальні й екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки.

Київщина

У Київській області постраждали троє людей, виникли пожежі, пошкоджені будинки, автомобілі та складські приміщення у Броварському, Вишгородському, Бучанському, Фастівському та Бориспільському районах

Всі пожежі ліквідували. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється, повідомляють у ДСНС.

Харків

Російська завдала подвійного удару по Харкову, внаслідок чого загинули 5 рятувальників і щонайменше 5 отримали поранення.

У Харкові внаслідок повторного російського удару загинули 5 рятувальників. 15 червня 2026 року
У Харкові внаслідок повторного російського удару загинули 5 рятувальників. 15 червня 2026 року

У Холодногірському і Шевченківському районах Харкова постраждали четверо цивільних людей.

Дніпро і Суми

У Сумах внаслідок двох російських БпЛА по цивільній інфраструктурі постраждали троє людей, серед них – дитина.

В Дніпрі одна людина дістала поранення, пошкоджений Художній музей, понівечений і Будинок органної та камерної музики, зруйноване приміщення коледжу.

Пожежа, що виника внаслідок російського удару, пошкодила картини у Художньому музеї Харкова. 14 червня 2026 року
Пожежа, що виника внаслідок російського удару, пошкодила картини у Художньому музеї Харкова. 14 червня 2026 року

Чим атакувала Росія

Російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків.

У Повітряних силах уточнили, що під час атаки РФ застосувала:

  • шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;
  • 34 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;
  • 611 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет і 582 безпілотники різних типів: 5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»; 15 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400; 30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»; 582 ворожих БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні.

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У Повітряних силах зазначили, що, за попередньою інформацією, на 08:00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.



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