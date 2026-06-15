Лавра в диму. Наслідки масованого удару по Україні: є жертви, серед них рятувальники

Масована повітряна атака Росії по Україні розпочалася із вечора 14 червня і тривала до ранку. Є загиблі і поранені. Цілями російської армії у Києві, Харкові,. Сумах та Дніпрі стали житлові будинки, заклади культури і освіти. У столиці зокрема це і об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Києво-Печерська Лавра. Є загиблі і поранені.

Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір уночі фіксував події у Києві:

Ось що написав Мар'ян у фейсбуці:

– Через пряме влучання безпілотника загорівся дах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври. Духовенство всю ніч рятувало історичні реліквії та все, що було в храмі.

Ми піднялися на дзвіницю із Єпископом Авраамієм, намісником лаври.

Питаю: що відчули, коли дізналися про влучання в храм? які були перші думки?

Авраамій на секунду зупинився, і відповів: знаєте, відчуття було таке, що (наче) ворожа куля влучила тобі у серце...

Удар підтверджує, що для Росії нічого святого немає. Вони вміють завдавати болю. Але нагадую, що вони ідуть проти правди, проти Бога. Ми знаємо з історії, що відбувається з такими...

Київ

У Києві внаслідок масованого російського удару вночі проти 15 червня загинули 4 людини, а 25, двоє з яких діти, отримали поранення.

Пошкодження й пожежі зафіксували майже в усіх районах столиці, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На півночі Києва 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

За даними ДСНС, в Оболонському районі – масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень, зафіксоване влучання у житлову 9-поверхівку.

Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Серед них, зокрема, кіностудія Довженка, «Мистецький арсенал» і Києво-Печерська лавра. Києво-Печерська лавра – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України й усього людства. Удар стався в рік ювілею: Києво-Печерській лаврі – 975 років від першої згадки, заповіднику – 100 років.

Лавра

Російський «шехед» влучив по даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зайнялася пожежа.

Святині вдалося зберегти, повідомив Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій.

«Було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність ...Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події», – розповів намісник Києво-Печерської лаври.

«Мистецький арсенал»

Пожежа на площі 1000 кв. м була і на території Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал», повідомили в ДСНС.

«Мистецький арсенал» розташований поруч із Лаврою.

Національна кіностудія імені Олександра Довженка

Внаслідок російського повітряного удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка в Києві знищена костюмна колекція, повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

«Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси й будівлі кіностудії », – йдеться в повідомленні.

За словами міністерки, на місці працюють рятувальні й екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки.

Київщина

У Київській області постраждали троє людей, виникли пожежі, пошкоджені будинки, автомобілі та складські приміщення у Броварському, Вишгородському, Бучанському, Фастівському та Бориспільському районах

Всі пожежі ліквідували. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється, повідомляють у ДСНС.

Харків

Російська завдала подвійного удару по Харкову, внаслідок чого загинули 5 рятувальників і щонайменше 5 отримали поранення.

У Холодногірському і Шевченківському районах Харкова постраждали четверо цивільних людей.

Дніпро і Суми

У Сумах внаслідок двох російських БпЛА по цивільній інфраструктурі постраждали троє людей, серед них – дитина.

В Дніпрі одна людина дістала поранення, пошкоджений Художній музей, понівечений і Будинок органної та камерної музики, зруйноване приміщення коледжу.

Чим атакувала Росія

Російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків.

У Повітряних силах уточнили, що під час атаки РФ застосувала:

шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

34 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;

611 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет і 582 безпілотники різних типів: 5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»; 15 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400; 30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»; 582 ворожих БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні.

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У Повітряних силах зазначили, що, за попередньою інформацією, на 08:00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.









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