У СБУ після заяв Міноборони РФ показали уламки російського дрона, який вдарив по Лаврі

Служба безпеки України встановила, що російські військові під час масованої атаки вночі проти 15 червня вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed, повідомила пресслужба СБУ.

«Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання. Як з’ясувало розслідування, ворог атакував монастирський комплекс о 01 годині 50 хв 15 червня 2026 року під час масованого обстрілу столиці України. За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу і двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври», – йдеться повідомленні.

У публікації в своєму телеграм-каналі СБУ показала уламки дрона.

У Службі безпеки зазначили, що під час огляду уламків безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлені на території Росії в особливій економічній зоні «Алабуга» – про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

«Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни і скління собору. Загиблі й поранені – відсутні. Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що кваліфікують цей удар як воєнний злочин.

Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російське відомство також заявило, що Києво-Печерська лавра нібито була уражена ракетою американського комплексу ППО Patriot. Цю заяву підхопили російські провладні пабліки і ЗМІ.

Тим часом голова управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не публікувати в соцмережах фото уламків будь-яких ракет.

«Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю «балістики». Протиповітряна оборона застосовує Patriot! Через масовану атаку ворога, на жаль, є руйнування, загиблі та постраждалі, горить Лавра... Українці фотографують фрагмент ракети Patriot, яка сьогодні вночі, ймовірно, збила російський «Циркон», і, навіть не розуміючи чия вона, публікують це фото в мережах», – написав Ігнат у фейсбуці, додавши, що такі публікації російська сторона використовує для створення фейків.

«Ось приклад (на скріншотах із ворожих ТЛГ-каналів), як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів і пропаганди: чергова брехня, про те, що ми самі себе обстріляли!», – наголосив він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули п’ять людей, 35, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом по Україні від цього удару загинули 11 людей, 53 людини поранені.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.