МЗС про удар РФ по Лаврі: вимагаємо відповіді на це «державне варварство»

Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО й інші міжнародні механізми у зв’язку з російським ударом по Києво-Печерській лаврі, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми терміново ініціюємо всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство», – написав він у соцмережах.

За словами Сибіги, завдавши удару по Києво-Печерській лаврі російський лідер Володимир Путін «назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії».

Міністр додав, що Путін масованими обстрілами України надсилає повідомлення самітам G7 і Європейської ради, які стартують цього тижня, що він «робить ставку на терор замість дипломатії».

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули п’ять людей, 35, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

15 червня Міністерство оборони РФ повідомило про масований удар по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі та Харкові.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.