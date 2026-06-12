Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні

Президент Росії Володимир Путін 12 червня вкотре заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні. На зустрічі з російськими військовими в Кремлі він зазначив, що українські удари шкодять російській економіці і спрямовані на те, щоб розділити росіян.

«З огляду на те, що вони роблять, ми маємо… відповідати їм як слід. Ми це робимо і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника», – цитують Путіна російські ЗМІ.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський закликав українців «кожного дня – і сьогодні, і наступними днями» звертати увагу на повітряні тривоги. «Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших «карт» у них немає», – сказав Зеленський у своєму зверненні 12 червня.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили, що російські військові можуть запустити балістичну ракету «Орешник» по території України: «Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону «Капустин Яр».

Заява Путіна не є першою погрозою російської влади посилити удари по Україні.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем».