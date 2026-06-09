Зеленський про листа Путіну: «я отримав результат, який мені був потрібен»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав потрібний йому результат від відкритого листа російському лідеру Володимиру Путіну. Він сказав про це 9 червня на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи і Балтії в Таллінні.

«Протягом місяця я надіслав кілька листів із різними цілями, до різних інституцій: починаючи від ЄС, США: Білого дому й Конгресу, а також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, щодо США, я дійсно хотів зробити все, щоб трохи змістити їх із Близького Сходу до ситуації в Україні… Не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. І я отримав результат… У мене була мета, коли я відправляв листа Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який мені був потрібен», – сказав Зеленський у Таллінні, де сьогодні відбувався саміт Україна – країни Північної Європи й Балтії. Деталей він не навів.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа і США.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися. Путін, реагуючи на лист Зеленського, заявив, що «поки що не бачить сенсу» у зустрічі.

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу. Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.