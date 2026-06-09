Зеленський обговорив із прем’єром Фінляндії підготовку дронової угоди

Президент Володимир Зеленський 9 червня зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Таллінні, де сьогодні відбувається саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії.

«Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше», – повідомив президент.

Також, за словами Зеленського, розмова фокусувалася на потребах України в зміцненні протиповітряної оборони, безпекових викликах у регіоні та дипломатичній роботі для досягнення миру. Він зазначив, що поінформував Орпо про контакти України з європейськими країнами та Сполученими Штатами.

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«Вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед за всі військові пакети, за внески в програму PURL. Важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати», – додав він.

Орпо прокоментував розмову із Зеленським, заявивши, що війна Росії проти України «змінює напрямок»:

«Україна захищається і здатна бити у відповідь. Підтримка України зараз має бути сильною. Наша співпраця в галузі технологій безпілотників просувається на конкретному рівні».

У березні президент Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу і Європи, спрямована передусім на захист. Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась і пропонувалась США.