Суд у Фінляндії заарештував майже 4 млн євро Росії на запит «Нафтогазу» – Yle

Служба виконання судових рішень Фінляндії цього року наклала арешт майже на 4 мільйони євро, які належали Росії – це випливає з рішення Служби виконання судових рішень країни, передає національна медіа-компанія Yle.

Заявником, як і у попередніх арештах, виступила українська національна компанія «Нафтогаз» та її дочірні компанії. Арешти пов’язані з військовими діями Росії в Україні.

Раніше Служба виконання судових рішень арештовувала переважно нерухоме майно, що належить Росії, але цього разу йдеться про грошову вимогу.

З рішення випливає, що сума в близько 3,7 мільйона євро, на яку накладений тимчасовий арешт, належить до програми співробітництва на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, що діяла кілька років тому і в якій Фінляндія брала участь разом з Росією. За даними фінського Міністерства праці та економіки, яке координувало проєкт у країні, програма мала підтримувати розвиток у прикордонних регіонах між країнами.





Згідно з документом Служби виконання судових рішень, Росія встигла сплатити свою частку фінансування близько 3,7 мільйона євро до початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Гроші потрапили до Міністерства праці та економіки. Проєкт був припинений після початку вторгнення, а сплачені Росією кошти залишилися в міністерстві.

Загалом, за даними Yle, з 2024 року Служба виконання судових рішень Фінляндії заарештувала російського майна на суму понад 40 мільйонів євро.

На додаток до арештів, у Фінляндії через суд почали стягувати з Росії компенсації за завдані нею збитки.

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У жовтні 2024 року Окружний суд Гельсінкі на клопотання компаній групи «Нафтогаз» заарештував низку активів Росії. Суд задовольнив клопотання компанії «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній групи «Нафтогаз» і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.

У квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд дол за збитки, заподіяні захопленням активів «Групи Нафтогаз» в Криму в 2014 році. Йдеться про компенсацію за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року.