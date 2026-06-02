Війська РФ атакували один із ключових об’єктів «Нафтогазу» на Харківщині – Корецький

Російські війська 2 червня масовано атакували ракетами і дронами один із ключових об’єктів «Нафтогазу» на Харківщині, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«Під час масованої нічної атаки ворог завдав комбінованого удару. Спочатку по об’єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару – цього разу ракетами. Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС», – написав Корецький у соцмережах.

Він додав, що під час сьогоднішньої атаки ніхто не постраждав: «Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників».

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

За даними «Нафтогазу», від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 324 працівники «Групи Нафтогаз».

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.



