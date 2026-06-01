Уряд розширює категорії збитків від агресії РФ, через які можна претендувати на компенсацію

У Міжнародному Реєстрі збитків з’являться нові категорії, за якими можна фіксувати наслідки російської агресії для відшкодування – про відповідне рішення уряду повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 1 червня.

«Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових», – заявила вона.

Голова уряду уточнила, що подати заяви за цими категоріями до реєстру можна буде після того, як вони будуть відкриті у застосунку «Дія». Зараз там вже є 21 категорія збитків.

За словами Свириденко, крім вже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в подальшому отримати компенсацію за:

втрату доступу до медичної допомоги

втрату доступу до освіти

інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати

Також власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

«Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій», – додала прем’єрка.

Наразі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій підписали 38 країн та Євросоюз.

Міжнародна комісія з розгляду претензій перевірятиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо заяв, поданих до Реєстру збитків, а також визначатиме розмір компенсації, якщо така належить у кожному конкретному випадку.

За даними Ради Європи, до Реєстру збитків уже приєдналися 44 держави та ЄС, а сам механізм отримав понад 150 тисяч заяв на компенсацію.