Уряд розширює категорії збитків від агресії РФ, через які можна претендувати на компенсацію

Юлія Свириденко уточнила, що подати заяви за цими категоріями до реєстру можна буде після того, як вони будуть відкриті у застосунку «Дія»

У Міжнародному Реєстрі збитків з’являться нові категорії, за якими можна фіксувати наслідки російської агресії для відшкодування – про відповідне рішення уряду повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 1 червня.

«Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових», – заявила вона.

Голова уряду уточнила, що подати заяви за цими категоріями до реєстру можна буде після того, як вони будуть відкриті у застосунку «Дія». Зараз там вже є 21 категорія збитків.

За словами Свириденко, крім вже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в подальшому отримати компенсацію за:

  • втрату доступу до медичної допомоги
  • втрату доступу до освіти
  • інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати

Також власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

«Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій», – додала прем’єрка.

Наразі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій підписали 38 країн та Євросоюз.

Міжнародна комісія з розгляду претензій перевірятиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо заяв, поданих до Реєстру збитків, а також визначатиме розмір компенсації, якщо така належить у кожному конкретному випадку.

За даними Ради Європи, до Реєстру збитків уже приєдналися 44 держави та ЄС, а сам механізм отримав понад 150 тисяч заяв на компенсацію.

