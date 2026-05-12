Санкції, гроші та дипломатія: як ЄС допомагає повертати з Росії українських дітей

11 травня у Брюсселі зібралися 72 делегації з різних країн та організацій, щоб обʼєднати зусилля для повернення незаконно вивезених до Росії українських дітей. За даними української влади, є підтверджені дані про понад 20 тисяч таких неповнолітніх. Щоб полегшити їх повернення додому, ЄС підключає своїх послів по всьому світу, допомагає з верифікацією місця перебування дітей, з їх адаптацією вдома та притягненням до відповідальності задіяних до вивезення та незаконного утримання неповнолітніх на російських та окупованих територіях.

Історії, що розвінчують міфи

«Саші було лише 11 років, коли російські солдати забрали його у матері. Вони хотіли вивезти його до Росії. Завдяки допомозі бабусі та українського уряду йому вдалося повернутися до вільної України. Сьогодні Саша розповідає свою історію якомога більшій кількості людей, тому що він досі намагається знайти свою маму», – цю історію про хлопчика з Маріуполя розповідає у відеозвернені президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття Міжнародної конференції з повернення українських дітей у Брюсселі.

Жодної російської системи для повернення українських дітей не існує

Її слухають міністри закордонних справ, представники 63 країн та ще десятка організацій. У цій короткій історії звучать важливі деталі: хлопчика забрали російські солдати від матері, тобто у нього були батьки, з якими його розлучили і яких він не знайшов ні в Росії, ні в Україні. Цього хлопчика президентка Єврокомісії у вересні 2025 року привозила у Європарламент, щоб допомогти побороти розповсюджені російські наративи про «порятунок дітей від війни».

«Росія стверджує, що проводить «гуманітарні евакуації», але жодної російської системи для повернення українських дітей не існує», – підкреслює під час конференції головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Свідчення дітей, які повернулися, демонструють, що Росія примусово віддає їх на усиновлення, піддає ідеологічним впливам та мілітаризує їх у в таборах.

За даними Єврокомісії, уже встановлено понад 210 локацій у Росії, окупованому Криму та Білорусі, де українські діти проходять так зване «перевиховання».

Робота дипломатів

Інформування якомога ширшої аудиторії про це – через медіа та роботу дипломатів, один із напрямків роботи Євросоюзу.

Наприклад, перед голосуванням за резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо українських дітей, яку було ухвалено 3 грудня 2025 року, європейські посли у країнах за межами Європи активно лобіювали її підтримку.

«Всі наші делегації отримали завдання звернутися до місцевої влади, пояснити ситуацію, спростувати фальшиві наративи», – розповів чиновник ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, про суть дипломатичного треку.

Водночас у питанні конкретно повернення дітей дипломатія не дуже ефективна: лише 100 дітей із 2100, які повернутися до України, були повернуті завдяки дипломатичному треку, пояснюють в ЄС. Всі інші приїхали завдяки волонтерам та ризикованим поїздкам їхніх рідних до Росії.

Як повертають дітей

Операції із повернення дітей часто дуже складні.

Не існує якогось стандартного шаблону

«Не існує якогось стандартного шаблону того, як це відбувається. Це може працювати дуже по-різному. Наприклад, це може виглядати так: до дитини підходить посередник і пояснює, який знак дитина має подати у людному місці, а потім інша людина намагатиметься відвернути увагу того, хто перебуває поруч із дитиною, і забрати її, скажімо, із торговельного центру чи магазину», – пояснив чиновник ЄС, обізнаний із процесами.

Вартість таких місій із повернення неповнолітніх, пояснює, коливається від тисячі до 10 тисяч євро, які покривають транспортні та інші супутні витрати.

ЄС безпосередньо не долучений до таких операцій, зазвичай задіяні певні країни-члени Євросоюзу та громадські організації. Євросоюз, натомість допомагає фінансувати супутні процеси: психологічну та іншу підтримку дітей після повернення додому, їх адаптацію, а також забезпечення максимально сприятливих умов під час збору показів правоохоронними органами для майбутніх судових справ, які б не травмували дитину.

Гроші від ЄС

Ці діти часто переживають важкі психологічні травми

«Фізичне повернення – це не кінець. Ці діти часто переживають важкі психологічні травми», – зазначила під час конференції з повернення українських дітей єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Вона оголосила, що ЄС виділяє майже 50 мільйонів євро на ініціативи з повернення українських дітей. Ці кошти мають спрямувати на зміцнення системи захисту дітей в Україні.

«Кожна дитина, яка повертається, повинна мати доступ до своєчасної підтримки, орієнтованої на потреби дитини та громади», – заявила єврокомісарка.

Також, за її словами, щонайменше 1 мільйон євро спрямують на посилення цифрових можливостей України, щоб українці могли подавати заявки на компенсацію до Реєстру збитків, зокрема, від імені викрадених дітей.

Окремий напрям роботи – встановлення місцеперебування дітей. Європейські чиновники пояснюють: якщо дитину вивезли у віці чотирьох чи п’яти років, через декілька років її може бути майже неможливо впізнати. Тому велике значення має верифікація особи, збір даних та відстеження переміщень.

За словами посадовців ЄС, українська система вже дозволила встановити місцеперебування понад 1300 дітей та отримати інформацію ще про 1800. Тож ЄС прагне підтримати ці зусилля фінансово також.

Нові санкції ЄС

Окремий блок роботи Євросоюзу – санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації й «перевиховання» українських дітей.

11 травня ЄС оголосив окремий санкційний пакет, до якого включили ще 16 фізичних осіб та 7 організацій. До списку потрапили російські чиновники, керівники молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів, а також структури, пов’язані з Міністерством освіти Росії.

Серед них – дитячі центри «Орленок», «Алые паруса» та «Смена», які, за даними ЄС, організовують програми для українських дітей із проросійською ідеологічною обробкою та мілітаризованим вихованням.

Загалом Євросоюз уже ухвалив понад 100 санкційних рішень у цій сфері.

Чого вимагає Україна?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції наголошує: питання українських дітей має бути невід’ємною частиною будь-яких майбутніх мирних переговорів.

«Росія вже пропонувала включати дітей до списків на обмін, але це є неприйнятним. Свобода дітей є безумовною», – заявив він.

Україна закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та запровадити персональні обмеження не лише проти посадовців, а й проти тих росіян, які брали участь у незаконному усиновленні українських дітей.

Сибіга також закликав міжнародну коаліцію перейти від заяв до конкретного механізму дій: розробити дорожню карту повернення дітей, посилити підтримку пошуку та реінтеграції, а також забезпечити виконання ордерів Міжнародного кримінального суду щодо російського керманича Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

«Ми говоримо не лише про повернення дітей. Ми говоримо про потрійне повернення: повернути кожну дитину, повернути Україну кожній дитині й повернути дитинство цим дітям», – заявив глава МЗС України.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

Російська сторона стверджує, що рятує дітей від обстрілів. Проте, окрім того, що дітей вивозять з України, їм нав’язують російську культуру, залучають до «Юнармії», змінюють документи про народження, імена й надають російське громадянство, встановили розслідувачі. ООН визнає подібні випадки «воєнними злочинами», але процедура повернення дітей додому залишається складною.

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, за словами Сибіги, приєдналися Панама, Швейцарія та Кіпр, тепер до неї входять вже 46 країн та три міжнародні організації.

За даними України та міжнародних партнерів, від початку повномасштабної війни Росія депортувала або примусово перемістила майже 20 500 українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

Українська програма з пошуку дітей уже допомогла встановити місцеперебування понад 1300 дітей і отримати інформацію ще про 1800.

За даними Офісу президента на 11 травня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2133 українських дітей, яких викрала Росія.



