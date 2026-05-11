У ЄС розповіли, як допомагають знаходити й повертати депортованих українських дітей

У Європейській комісії заявили, що допомагають Україні у поверненні депортованих Росією дітей через фінансування пошуку, верифікації їх місця перебування, реінтеграції в Україні та документування злочинів. Про це перед початком Міжнародної конференції щодо повернення українських дітей 11 травня в Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За словами Кос, у Брюсселі сьогодні зібралися представники 63 країн, а головна мета зустрічі – повернення українських дітей додому. Для цього ЄС виділяє майже 50 мільйонів євро.

«Ці кошти підуть на підтримку системи захисту дітей в Україні. Кожна дитина, яка повертається, повинна мати доступ до своєчасної підтримки, орієнтованої на потреби дитини та громади», – заявила Кос.





За її словами, частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту та забезпечення справедливості для цих дітей. Щонайменше 1 мільйон євро спрямують на посилення цифрових можливостей України, щоб громадяни могли подавати заявки на компенсацію, зокрема, від імені викрадених дітей.

У Єврокомісії також пояснюють, що допомога стосується не лише повернення дітей, а й їхньої реінтеграції після пережитої травми. За даними європейських чиновників, ЄС підтримує роботу психологів, допомагає з верифікацією особи дітей та встановленням їхнього місцеперебування.

У Брюсселі наголошують, що Росія намагається стерти українську ідентичність дітей через примусову паспортизацію, усиновлення, ідеологічну обробку та мілітаризацію.

«Викрадення дітей із їхніх домівок і родин – це злочин, який викликає жах у будь-якої людини з совістю», – сказала Кос.

За даними України та міжнародних партнерів, від початку повномасштабної війни Росія депортувала або примусово перемістила майже 20 500 українських дітей. Українська програма з пошуку дітей уже допомогла встановити місцеперебування понад 1300 дітей і отримати інформацію ще про 1800.

Під час конференції ЄС також оголосив про новий пакет санкцій проти 23 осіб та організацій, причетних до депортації й «перевиховання» українських дітей.

За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росії понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до Росії чи на окуповані території. У ЄС зазначають, що Росія систематично приховує місцеперебування дітей та намагається стерти їхню українську ідентичність.

За даними Офісу президента на 11 травня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2133 українських дітей, яких викрала Росія.