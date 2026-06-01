Свириденко заявила про домовленість із Литвою про довгострокове постачання газу через Клайпеду

Постачання скрапленого природного газу з Балтики в Україну зросте, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час свого візиту до Литви:

«Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі».





За словами голови уряду, скраплений природний газ можуть постачати як від американських, так і близькосхідних виробників. Раніше українська група «Нафтогаз» вже приймала такі партії.

«Наші домовленості дозволять посилити цей канал», – додала прем’єр-міністерка.

Юлія Свириденко прибула до Литви 1 червня з офіційним візитом.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила про перший імпорт американського скрапленого природного газу через термінал у литовському порту Клайпеда в лютому 2026 року.