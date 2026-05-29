Суд заочно взяв під варту бізнесмена Григоришина, далі – звернення до Інтерполу

Шевченківський районний суд Києва 29 травня обрав запобіжний захід підсанкційному бізнесмену Костянтину Григоришину у вигляді тримання під вартою. Про це клопотали детективи Бюро економічної безпеки за погодженням Офісу генпрокурора, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

В Україні Григоришина підозрюють у привласненні коштів під час повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольному йому «Сумиобленерго», де частку має держава. За версією слідства, ці кошти могли бути використані на захист енергетики Сумської області, однак «були витрачені на оплату зарплати бізнесмену як фіктивному раднику підприємства».

Також журналісти з’ясували, що Григоришин проводить ремонтні роботи на віллі у Швейцарії, яку вказує місцем своєї реєстрації, та знайшли його елітні шале у французькому Куршевелі. Про це йдеться у новому розслідуванні «Схем» спільно з міжнародною мережею журналістів-розслідувачів OCCRP.

Після цієї ухвали, у подальшому «буде вирішено питання щодо звернення до Інтерполу», оскільки бізнесмен перебуває за межами України – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Схем».

«Крім того, повідомляємо, що органом досудового розслідування накладено арешти на грошові кошти у банківських установах та на корпоративні права Григоришина К.І. у компаніях «Енера», «Енеравінниця» та «Сумиобленерго». На теперішній час вживаються заходи з метою встановлення активів підозрюваного, на які може бути накладено арешт, в тому числі, за межами України», – зазначили в ОГП.

Red Notice – це міжнародний запит до правоохоронних органів держав-членів щодо встановлення місця перебування особи та її можливого тимчасового затримання.

Як повідомили журналістам у Національному центральному бюро Інтерполу в Україні, практичні наслідки можуть бути «дуже серйозними»:

«Дані особи потрапляють до міжнародних поліцейських і прикордонних баз. Це означає, що при перетині кордону, проходженні паспортного контролю або перевірці документів правоохоронні органи можуть отримати інформацію про міжнародний розшук. У багатьох країнах Європи – зокрема у Франції, Німеччині, Швейцарії, Люксембурзі, Хорватії – Red Notice фактично створює високий ризик затримання особи до з’ясування обставин і подальшого розгляду питання про екстрадицію. Але механізми реалізації відрізняються залежно від національного законодавства».

У відомстві додали: «Йдеться про міжнародну правову допомогу, окремі запити щодо арешту чи замороження активів, рішення національних судів та фінансові розслідування. Тобто кожна країна самостійно вирішує, чи визнавати відповідні процесуальні документи, чи застосовувати обмеження до майна і в якому обсязі».

Навесні 2026 року у СБУ й БЕБ повідомили про викриття масштабної схеми в українській енергетичній компанії – зокрема, йшлося про Костянтина Григоришина і підприємство «Сумиобленерго», де він є бенефіціарним власником через мережу іноземних компаній і довірених осіб, а 25% акцій належить державі.

За версією слідства, топменеджмент цього підприємства у 2020 році створив для нього фіктивну посаду «радника голови правління» зі щомісячною оплатою у розмірі 1,5 мільйона гривень. Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму зарплати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг.

Робота – дистанційно, трудовий графік – 4 години на тиждень. Українське слідство нарахувало за період з 2020 по 2024 роки 68 мільйонів гривень – саме стільки було виведено коштів для «уникнення виплати державі частини прибутку у вигляді дивідендів і для особистого збагачення».

Джерела «Схем» у правоохоронних органах повідомляють, що він міг виводити ці гроші через довірених осіб у Європі та витрачати на власні потреби. Редакція очікує на коментар бізнесмена про ці звинувачення, які наразі не були предметом судового розгляду.

У березні 2026 року Григоришину і трьом посадовим особам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – дії, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наприкінці квітня цього року Україна оголосила бізнесмена у розшук.

Тим часом, як з’ясували «Схеми», Григоришин займається реконструкцією вілли поблизу Женевського озера у Швейцарії, яку вказує місцем своєї реєстрації.

Також журналісти знайшли у його власності (через люксембурзьку фірму Cressida, де він є бенефіціаром) елітні шале у французькому Куршевелі. Цю люксову нерухомість «Схеми» виявили завдяки даним із закритих реєстрів Люксембургу, які зібрало французьке видання Le Monde у 2021 році і поділилося з OCCRP і журналістами-партнерами. «Схеми» додатково актуалізували ці дані.

«Схеми» направили запит до Костянтина Григоришина через адвокатів й одну з його українських фірм з проханням пояснити джерела коштів на реконструкцію вілли поблизу Женевського озера, а також прокоментувати справи проти нього й оголошення в розшук в Україні. Через своїх адвокатів Григоришин заявив, що заперечує звинувачення з боку України і вважає їх політично вмотивованими. Редакція чекає на повні відповіді на питання від бізнесмена.

У січні 2025 року проти бізнесмена запровадили санкції РНБО. Сам Григоришин в інтерв’ю Forbes назвав це «позасудовою розправою, без права на захист». Влітку 2025 року, за даними аналітичної системи YouControl, Григоришин через адвоката подав позов проти президента Володимира Зеленського з наміром оскаржити санкції.