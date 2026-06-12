«Висока імовірність» – Повітряні сили попереджають про ризик запуску «Орешника»

Російські військові у найближчі години можуть запустити балістичну ракету «Орешник» по території України, попередили опівдні 12 червня Повітряні сили ЗСУ.

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону «Капустин Яр», – інформують українські військові, закликаючи не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Також тоді війська РФ вдарили «Орешником» по Білій Церкві на Київщині.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».

Це був уже третій випадок застосування «Орешника» по Україні – раніше під ударом були Дніпро і Львів.