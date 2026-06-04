Путін відкрив «велику військову державну таємницю» щодо удару «Орешником» по Білій Церкві

Президент Росії Володимир Путін заявив, що останнього удару «Орешником» було завдано по об’єкту, який дозволяв «зручно подивитися результати».



«Ми подібні системи випробовували на полігонах, але «Орешник» не випробовували. І це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового застосування «Орешник» у повному розумінні цього слова. А останнє взагалі, якщо вже чесно, відкрию вам велику військову державну таємницю – просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати», – заявив він .

Він додав, що це стосується ударів по Білій Церкві та «тим паче стосується район «ДНР» (окупована частина Донеччини – ред.) в периметрі основного укріпрайону».