Масований удар РФ: загалом по Україні загинули 11 людей, 53 поранені – Зеленський

В Україні внаслідок масованого російського удару вночі проти 15 червня загинули 11 людей, ще 53 людини поранені, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зараз у Києві – у Лаврі та в Мистецькому Арсеналі – рятувальники вже ліквідували пожежі. Я вдячний усім службам, які працюють на місцях обстрілів, і кожному, хто допомагає. Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра і Мистецький Арсенал. Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом», – написав Зеленський у телеграмі, прибувши на місце удару по Лаврі.

За словами президента, українська сторона перебуває в постійній комунікації з партнерами щодо наслідків цієї російської атаки і необхідного реагування.

«Важливо, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар», – додав він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули п’ять людей, 35, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

15 червня Міністерство оборони РФ повідомило про масований удар по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі та Харкові.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.