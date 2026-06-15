«Для Франції це як бомбардування Нотр-Даму»: міністри ЄС відреагували на обстріл Києво-Печерської лаври

Європейські міністри закордонних справ засудили російський удар по Києво-Печерській лаврі під час масованої атаки на Київ у ніч проти 15 червня, назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має «жодних «червоних ліній», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

За його словами, Росія «вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій», завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору Києво-Печерської лаври – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО.

«Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним», – додав французький міністр.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також засудила російську атаку.

«Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних осіб, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить Росія», – сказала вона.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори.

«Ми знову побачили підлі атаки з російського боку – зокрема цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення. Це показує, що з російського боку досі немає справжньої готовності до переговорів», – заявив він.

Вадефуль наголосив, що Німеччина продовжить політику повної підтримки України й подальшого посилення санкційного режиму проти Росії.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав атаку на Лавру ударом по одному з найсвятіших місць християнського світу.

«Це одне з найсвятіших місць для християнського світу. Для Росії вже не існує жодних «червоних ліній», – заявив він.

За словами Будріса, обстріл є ще одним аргументом на користь посилення санкцій проти Москви й ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС.

Литовський міністр заявив, що нинішня пропозиція санкцій ще недостатньо жорстка. Зокрема, за його словами, до санкцій досі не включені російські енергетичні гіганти «Росатом», «Роснєфть» і «Лукойл», а також відсутня повна заборона морських послуг для російського «тіньового флоту».

«Це буде ще одна втрачена можливість продемонструвати нашу силу», – попередив Будріс.

Французький міністр Барро також заявив, що Франція підтримує подальший тиск на Росію, зокрема через санкції проти структур, які забезпечують роботу російського «тіньового флоту», а також проти осіб, відповідальних за поширення кремлівської пропаганди.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули чотири людини, 30, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.