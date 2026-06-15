Влучання «Шахеда» в Києво-Печерську лавру: в заповіднику кажуть, що евакуювали сакральні твори

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» повідомляють, що під час пожежі, що виникла в Успенському соборі вночі проти 15 червня через влучання запущеного Росією «Шахеда», вдалося евакуювати сакральні твори.

«У ніч на 15 червня, близько першої години ночі, «Шахед» влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври – в Стефанівський приділ. Жертв і постраждалих немає. Сакральні твори – ікони, антимінси, богослужбові предмети – евакуйовано. Триває ліквідація наслідків й оцінка пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

У заповіднику нагадали, що Києво-Печерська лавра – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України й усього людства. Удар стався в рік ювілею: Києво-Печерській лаврі – 975 років від першої згадки, заповіднику – 100 років.

15 червня Києво-Печерська лавра вдруге зазнала пошкоджень за час повномасштабного вторгнення Росії.

Віцепрем’єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила, що зараз відповідні служби здійснюють заходи з локалізації наслідків удару у межах безпекових протоколів, після чого можна буде оцінити масштаб пошкоджень.

«Києво-Печерська лавра входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року (Enhanced Protection). Її атака – один із найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину», – наголосила міністерка.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ліквідація наслідків удару на території Києво-Печерської лаври ще триває.

«Зокрема, виникла пожежа даху Успенського собору на площі близько 800 кв. м. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м. На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучена необхідна спецтехніка ДСНС», – йдеться в повідомленні.

У Києві, за даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули чотири людини, 25, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.