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Пожежа у Лаврі, пошкоджені медзаклад та школа: Київ після чергової російської атаки

У ніч на 15 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ракети РФ атакували Дніпро й Харків.

У Києві внаслідок атаки загинуло 5 людей, 35 постраждали. Пошкодження й пожежі зафіксували майже у всіх районах Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. Є влучання у житлові будинки, заклади освіти та медицини об'єкти історичної та культурної спадщини. Зокрема, в Успенський собор Києво-Печерської лаври, кіностудію Довженка та «Мистецький арсенал»

Пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. У СБУ навели докази, що вона виникла внаслідок влучання російського безпілотника. Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни
1 Пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. У СБУ навели докази, що вона виникла внаслідок влучання російського безпілотника. Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни
Святині вдалося зберегти, повідомив Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій
2 Святині вдалося зберегти, повідомив Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій
«Чергове варварство росіян, ще раз підтверджує, що для них немає нічого святого», – сказав єпископ Авраамій кореспонденту Радіо Свобода. «Відчуття, що ворожа куля попала тобі в серце», – додав він
3 «Чергове варварство росіян, ще раз підтверджує, що для них немає нічого святого», – сказав єпископ Авраамій кореспонденту Радіо Свобода.

«Відчуття, що ворожа куля попала тобі в серце», – додав він
Руйнування всередині Успенського собору Києво-Печерської лаври.Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи «негайної та адекватної відповіді» на російський удар, який значно пошкодив будівлі Києво-Печерської лаври
4 Руйнування всередині Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи «негайної та адекватної відповіді» на російський удар, який значно пошкодив будівлі Києво-Печерської лаври
«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній із найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну», – повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
5 «Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній із найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну», – повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Покрівля Успенського собору Києво-Печерської лаври, де внаслідок влучання російського безпілотника зайнялася пожежа.Міноборони Росії розповсюдило твердження, що по даху собору влучила ракета від ЗРК Patriot, якими українська ППО збиває російські балістичні ракети. СБУ цю заяву спростувала.
6 Покрівля Успенського собору Києво-Печерської лаври, де внаслідок влучання російського безпілотника зайнялася пожежа.

Міноборони Росії розповсюдило твердження, що по даху собору влучила ракета від ЗРК Patriot, якими українська ППО збиває російські балістичні ракети. СБУ цю заяву спростувала.
Європейські міністри закордонних справ засудили російський удар по Києво-Печерській лаврі назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має «жодних «червоних ліній»
7 Європейські міністри закордонних справ засудили російський удар по Києво-Печерській лаврі назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має «жодних «червоних ліній»
«Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі
8 «Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі
За словами французького міністра, Росія «вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій», завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору Києво-Печерської лаври – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. «Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним», – додав він
9 За словами французького міністра, Росія «вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій», завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору Києво-Печерської лаври – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. «Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним», – додав він
Президент України Володимир Зеленський на місці російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Київ, 15 червня 2026 року
10 Президент України Володимир Зеленський на місці російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Київ, 15 червня 2026 року
Пожежа на даху Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал», який розташований поруч із Києво-Печерською лаврою
11 Пожежа на даху Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал», який розташований поруч із Києво-Печерською лаврою
Руйнування на території «Мистецького арсеналу» внаслідок російської атаки
12 Руйнування на території «Мистецького арсеналу» внаслідок російської атаки
Пошкоджена російським обстрілом школа у Дніпровському районі Києва. 15 червня 2026 року
13 Пошкоджена російським обстрілом школа у Дніпровському районі Києва. 15 червня 2026 року
Розташований поруч із школою житловий будинок також зазнав пошкоджень. Припарковані автівки згоріли внаслідок російського удару. Київ, 15 червня 2026 року
14 Розташований поруч із школою житловий будинок також зазнав пошкоджень. Припарковані автівки згоріли внаслідок російського удару. Київ, 15 червня 2026 року
Київська школа. Руйнування, завдані російським ударом у ніч на 15 червня 2026 року. Попри численні влучання в об'єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки, Росія і далі запевняє, що «збройні сили Російської Федерації по об'єктах цивільної інфраструктури ударів не планують і не завдають».
15 Київська школа. Руйнування, завдані російським ударом у ніч на 15 червня 2026 року.
Попри численні влучання в об'єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки, Росія і далі запевняє, що «збройні сили Російської Федерації по об'єктах цивільної інфраструктури ударів не планують і не завдають».
Після влучання російських безпілотників вигоріла частина багатоповерхівки у Деснянському районі Києва
16 Після влучання російських безпілотників вигоріла частина багатоповерхівки у Деснянському районі Києва
Котику теж дуже страшно. Поруч із місцем влучання у Деснянському районі Києва. 15 червня 2026 року
17 Котику теж дуже страшно. Поруч із місцем влучання у Деснянському районі Києва. 15 червня 2026 року
Разом із багатоповерхівкою у Деснянському районі зазнала збитків унаслідок російського удару і розташована поруч міська лікарня №3 – вибиті вікна, двері та пошкоджене обладнання. Київ, 15 червня 2026 року
18 Разом із багатоповерхівкою у Деснянському районі зазнала збитків унаслідок російського удару і розташована поруч міська лікарня №3 – вибиті вікна, двері та пошкоджене обладнання. Київ, 15 червня 2026 року
Руйнування у одному з кабінетів лікарні у Деснянському районі Києва. Попри це медики продовжили приймати пацієнтів
19 Руйнування у одному з кабінетів лікарні у Деснянському районі Києва. Попри це медики продовжили приймати пацієнтів
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
20 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
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Мар'ян Кушнір

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода із 2015 року, висвітлює події російсько-української війни як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року отримав контузію під час зйомок штурмових дій у ході відбиття російського наступу на Київщині.

Протягом усіх років війни, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної, він документує бойові дії на всіх гарячих напрямках – на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині. Кушнір є лауреатом журналістської премії «Честь професії» за 2022 і 2024 роки.

Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події», а згодом журі відзначило репортаж «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою».

У 2023 році Мар'ян Кушнір отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

У лютому 2026 року отримав орден «За мужність» за порятунок чотирирічної дитини з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині

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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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