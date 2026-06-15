Пожежа у Лаврі, пошкоджені медзаклад та школа: Київ після чергової російської атаки

У ніч на 15 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ракети РФ атакували Дніпро й Харків.

У Києві внаслідок атаки загинуло 5 людей, 35 постраждали. Пошкодження й пожежі зафіксували майже у всіх районах Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. Є влучання у житлові будинки, заклади освіти та медицини об'єкти історичної та культурної спадщини. Зокрема, в Успенський собор Києво-Печерської лаври, кіностудію Довженка та «Мистецький арсенал»