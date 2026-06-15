Війська РФ пошкодили або знищили в Україні майже 2 тисячі пам’яток культури – генпрокурор

Російські військові від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році пошкодили або знищили майже дві тисячі пам’яток культури, понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, коментуючи удар РФ по Києво-Печерській лаврі.

«Удар по Лаврі перебуває в одному ряду з ударами по Спасо-Преображенському собору в Одесі, музею Григорія Сковороди на Харківщині, Іванківському музею з колекцією робіт Марії Примаченко, кіностудії Довженка в Києві, Будинку органної та камерної музики у Дніпрі та іншими символами української культури. Це свідома політика держави-агресора. Знищити те, що формує українську ідентичність», – йдеться в повідомленні.

За словами Кравченка, після нічного удару РФ по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка у Києві на місці вилучили уламки ракет.

«За попередніми даними, відбулося влучання. На місці вилучено уламки, ймовірно, двох балістичних ракет. Знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, без загиблих і поранених», – написав він у телеграмі.

Крім того, генпрокурор повідомив, що від 2014 по 2026 рік російські сили викрали або привласнили понад 7,8 мільйона об’єктів культурної спадщини України з музеїв на окупованих територіях.

«Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Ми документуємо кожен такий злочин. Понад 240 кримінальних проваджень. Уже 15 підозрюваних. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини. Вони не мають терміну давності», – наголосив він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули п’ять людей, 35, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом по Україні від цього удару загинули 11 людей, 53 людини поранені.

Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.