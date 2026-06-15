Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В «УЗ» попередили про затримку руху поїздів через пошкодження інфраструктури після удару РФ

Наслідки російської атаки, Київ, 15 червня 2026 року
Наслідки російської атаки, Київ, 15 червня 2026 року

В «Укрзалізниці» заявили, що низка поїздів рухається із затримкою через пошкодження інфраструктури, спричинене масованим нічним російським ударом.

«Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра і в зворотному напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», найбільше відхилення від графіку фіксується у поїздів:

  • 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин
  • 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин
  • 21/22 Харків-Львів +3.30 годин
  • 65/66 Київ-Суми +3.30 годин
  • 7/8 Одеса-Харків +3 години
  • 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години
  • 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години
  • 21/22 Львів-Харків +3.15 години.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули чотири людини, 30, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.

Форум

XS
SM
MD
LG