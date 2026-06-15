В «УЗ» попередили про затримку руху поїздів через пошкодження інфраструктури після удару РФ

В «Укрзалізниці» заявили, що низка поїздів рухається із затримкою через пошкодження інфраструктури, спричинене масованим нічним російським ударом.

«Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра і в зворотному напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», найбільше відхилення від графіку фіксується у поїздів:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули чотири людини, 30, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.