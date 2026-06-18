СБУ: перехоплені російські дані заперечують причетність України до удару по автобусу з дітьми

Служба безпеки України 18 червня заявила про перехоплення «офіційного російського документа», який свідчить, що Україна не має стосунку до атаки на автобус із дітьми з Білорусі в Брянській області Росії.

За твердженням відомства, йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру державної казенної установи Брянської області «Безпечний регіон» (ГКУ БО «Безопасный регион»).

«Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА», – коментує пресслужба відомства.

Згідно з довідкою, фото якої оприлюднила СБУ, місцевий Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував БПЛА в районі цього інциденту.





Наявність дронів у повітряному просторі регіону не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в селі Супонєво на Брянщині. Також черговий 32-ї дивізії російських військ не фіксував польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

«Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ», – коментує служба.

За оцінкою СБУ, російська влада використовує такі випадки для здійснення власних інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Відомство наголошує, що українські війська дотримуються законів і звичаїв війни та завдають ударів винятково по воєнних цілях Росії.

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Радіо Свобода не може незалежно перевірити походження опублікованого документа.

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що чекає від української сторони щирої відповіді щодо інциденту з автобусом, у якому їхали білоруські діти через Брянську область.

«Якщо нас хтось провокує і намагається втягнути у війну, вважаю, що це погано обернеться для тих, хто намагається це зробити», – процитувала Лукашенка його преслужба.

Напередодні очільник Брянської області заявив, що український безпілотник нібито атакував автобус із дитячою футбольною командою з білоруського Гомеля, яка їхала на відпочинок до Геленджика. Загинула громадянка Білорусі, яка супроводжувала команду, шестеро людей, в тому числі четверо дітей, були поранень.

Командування України заявило, що заяви про причетність ЗСУ до удару не відповідають дійсності, а в зазначений час атаки українських дронів у повітряному просторі області не було.