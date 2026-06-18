«Щонайменше п’ять точок горіння». Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ у Москві

Генштаб ЗСУ підтвердив, що вночі проти 18 червня українські сили повторно уразили Московський нафтопереробний завод у Росії.

«Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Задіяне у забезпеченні російської армії. Зафіксовано влучання і масштабну пожежу на території підприємства – на даний час це щонайменше п’ять точок горіння. За попереднім геолокуванням, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки і резервуарний парк», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними українського командування, в Ростовській області Росії уражено нафтобазу «Гуково», там зафіксовано влучання і пожежу.

У Генштабі зазначили, що нафтобаза використовується для зберігання і перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової і транспортної інфраструктури РФ.

Також у командуванні ЗСУ повідомили, що українські сили вночі били по автомобільному мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області й залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в окупованому Криму. Ці об’єкти РФ використовує для військових перевезень і забезпечення логістики окупаційних військ, вказують у Генштабі.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удари, заявив, що це «цілком справедлива відповідь» на російські удари по Україні. «Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків і далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – наголосив він.

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін вранці 18 червня повідомив про атаку безпілотників на Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Собянін заявив про масовану атаку дронів на Москву, вказавши, що нібито 180 дронів були «збиті на підльоті до Москви». Водночас, за його словами, декільком дронам «вдалося досягти МНПЗ, вживаються заходи з ліквідації наслідків».

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про пожежі після атаки в Москві й густий дим над містом.

Крім того, повідомляли і про атаку в Ростовській і Бєлгородській областях Росії. Російський телеграм-канал Astra пише, що в Гуково Ростовської області через удар спалахнула пожежа на НПЗ, а в Шебекіно Бєлгородської області горить складське приміщення з легкозаймистими або горючими матеріалами. Влада цих областей РФ деталей про те, що було уражено, не наводила.

Московський НПЗ у Капотні вже зазнавав українського удару раніше цього тижня: 16 червня. Після цього агентство Reuters із посиланням на два анонімних джерела в галузі писало, що нафтопереробний завод у Москві, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, зупинив роботу після атаки українських дронів 16 червня. Співрозмовники журналістів повідомляли, що удар по нафтопереробному заводу, який належить компанії «Газпром нефть», на південному сході Москви пошкодив первинну переробну установку, яка забезпечує 53% потужності заводу.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.