Лукашенко: удар по автобусу з білоруськими дітьми в РФ є спробою втягнути Білорусь у війну

Олександр Лукашенко заявив, що розцінює атаку на автобус, який перевозив білоруських дітей через Брянську область Росії, як спробу втягнути Білорусь у війну.

«Якщо хтось нас провокує і намагатиметься втягнути нас у війну, я думаю, що це погано скінчиться для тих, хто намагається це зробити», – цитує Лукашенка його пресслужба 18 червня.

«Ми поводимося спокійно. Комусь не подобається, що Білорусь – спокійна держава, тому все це відбувається. Ми чуємо заяви, виправдання, різні версії. Але нам потрібна правда», – додав він, заявивши, що очікує на «щиру відповідь» від української сторони.

17 червня голова Брянської області Росії Єгор Ковальчук заявив, що внаслідок «обстрілу українських військ» був пошкоджений автобус, який перевозив дитячу футбольну команду з Гомеля, що їхала на відпочинок до Геленджика (Росія). Одна людина загинула, ще вісім – були поранені, зокрема шестеро дітей – двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Слідчі комітети Росії й Білорусі порушили кримінальну справу. У Росії це було визнано терористичним актом.

Генштаб ЗСУ заперечив причетність до удару українських сил, наголосивши, що російські заяви не відповідають дійсності.

«У зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області», – йдеться в заяві.

Українське командування розцінило російські твердження як інформаційну провокацію Кремля: «Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України».

МЗС Білорусі засудило напад, але звернуло увагу на «необхідність дотримання порядку організації виїзду груп громадян, особливо дітей, для оздоровлення і відпочинку в іноземні країни» і «зобов’язання безумовно виключити виїзд громадян до зон конфліктів, бойових дій і суміжних регіонів».

Тим часом Служба безпеки України 18 червня заявила, що перехопила офіційний російський документ, який підтверджує непричетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області РФ і свідчить про те, що це була «спецоперація російських спецслужб».