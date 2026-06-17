Правоохоронці завершили розслідування щодо узурпації влади Януковичем

Прокурори Офісу генерального прокурора та слідчі Державного бюро розслідувань 17 червня завершили розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича та 16 колишніх посадовців у справі про захоплення влади.

ДБР зазначає, що це провадження є окремим від справи щодо безпосередньої організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності.

Як уточнив генеральний прокурор Руслан Кравченко, йдеться про кримінальне провадження щодо членів злочинної організації, яку, створив і очолив Янукович у 2010-2014 роках.

Кравченко назвав справу продовженням розслідування, за підсумками якого Януковича визнали винним у сприянні агресивній війні Росії. Тоді суд призначив йому 13 років позбавлення волі.





Слідство встановило, що після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович, всупереч присязі президента України, почав використовувати свої повноваження для встановлення особистого контролю над державним апаратом. Він залучив до цього представників найвищого політичного та силового керівництва держави.

«Учасники цієї організації отримували ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, міністерствах і відомствах, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних Силах України, судовій системі, місцевих державних адміністраціях та інших державних структурах… Вони створювали видимість законної діяльності, але фактично діяли в інтересах біглого Президента або у власних спільних інтересах», – заявив Кравченко.

За його словами, ця організація сприйняла мирні протести через відмову від Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року як «загрозу подальшому утриманню влади». Тоді Янукович ухвалив рішення застосувати правоохоронні органи та війська для силової протидії протестувальникам у центрі Києва.

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В ході незаконного перешкоджання мирним зібранням з 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року загинули 70 цивільних, понад 1 200 протестувальників зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Кравченко зазначив, що, крім Януковича, до кримінальної відповідальності в цьому провадженні притягують ще 16 колишніх вищих керівників органів влади. Серед них колишні прем’єр-міністр, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ і його заступник, голова Служби безпеки, його перший заступник-керівник Антитерористичного центру, керівники підрозділів СБУ, міністр оборони, начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил, командувач внутрішніх військ МВС, керівництво столичної міліції, посадовці МВС та командир київського спецпідрозділу «Беркут».

«За ініціативи сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Оскільки підозрювані переховуються на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях України, досудове розслідування щодо них здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia», – заявив генпрокурор.

У січні 2019 року Янукович був засуджений за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни, суд призначив йому 13 років позбавлення волі. Згодом щодо експрезидента також винесли рішення в інших справах, зокрема, про незаконне переправлення людей за кордон та заволодіння угіддями в Сухолуччі.