Мін’юст просить ВАКС стягнути майно Азарова та його сина в дохід держави

Міністерство юстиції 6 травня подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо застосування санкцій до колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Йдеться про пункт статті 4 закону «Про санкції», що передбачає стягнення активів у дохід держави.

Азаров очолював уряд України за часів президентства Віктора Януковича, з березня 2010 року по січень 2014-го. Після перемоги Революції Гідності він залишив територію України та «розпочав інформаційну підтримку дій РФ», спрямованих на анексію Криму, а також публічно заперечував легітимність влади в Україні.

«Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Азаров М.Я, здійснює інформаційне сприяння РФ, поширюючи тези російської пропаганди, які спрямовані на виправдання війни РФ проти України та на заперечення злочинного характеру агресії проти України», – зазначає Мін’юст.





У відомстві додають, що Олексій Азаров є колишнім народним депутатом від «Партії регіонів» 7-го скликання та підприємцем. Він виїхав з України після відставки батька та має розгалужену мережу бізнесу в Росії.

За даними міністерства, через свої бізнес-структур Азаров-молодший підтримує російську агресію, сплачуючи податки до державного бюджету Росії та виробляючи продукцію, що використовується для матеріально-технічного забезпечення збройної агресії РФ проти України.

Мін’юст заявив до стягнення активи, які прямо та опосередковано належать Миколі та Олексію Азаровим – зокрема, це об’єкти нерухомості та земельні ділянки в Києві та Київській області, грошові кошти, корпоративні права, «книги, ікони, ювелірні вироби, які мають матеріальну та історико-культурну цінність».

Азаров наразі публічно не коментував цей позов.

У грудні 2025 року суд в Україні заочно засудив колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Його визнали винним у державній зраді, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні російської агресії. Суд також заочно призначив 10 років позбавлення волі одній із помічниць колишнього урядовця.