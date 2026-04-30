ВАКС зменшив заставу ексголові правління «Нафтогазу» на 30 млн гривень

Колегія суддів частково задовольнила клопотання сторони захисту

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави голові правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» – про це суд повідомив 30 квітня.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання сторони захисту та змінила обвинуваченому розмір застави з 80 мільйонів гривень на 50 мільйонів.

«Також ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної товариством за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн», – йдеться в повідомленні.


Пресслужба суду не називає імені відповідача, але обставини вказують на ексголову правління Андрія Коболєва. Він наразі не коментував рішення суду публічно.

У грудні 2023 року Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу ексголови правління групи «Нафтогаз» Андрія Коболєва по суті.

Колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повідомили про підозру в січні 2023 року. Справа стосується премії в понад 229 мільйонів гривень, яку він отримав, працюючи на цій посаді, в 2018 році. Коболєв тоді прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України. Згодом він заявив, що обвинувальний акт у справі «базується на вигадках детективів НАБУ та САП».

