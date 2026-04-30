ВАКС зменшив заставу ексголові правління «Нафтогазу» на 30 млн гривень

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави голові правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» – про це суд повідомив 30 квітня.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання сторони захисту та змінила обвинуваченому розмір застави з 80 мільйонів гривень на 50 мільйонів.

«Також ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної товариством за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн», – йдеться в повідомленні.





Пресслужба суду не називає імені відповідача, але обставини вказують на ексголову правління Андрія Коболєва. Він наразі не коментував рішення суду публічно.

У грудні 2023 року Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу ексголови правління групи «Нафтогаз» Андрія Коболєва по суті.

Колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повідомили про підозру в січні 2023 року. Справа стосується премії в понад 229 мільйонів гривень, яку він отримав, працюючи на цій посаді, в 2018 році. Коболєв тоді прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України. Згодом він заявив, що обвинувальний акт у справі «базується на вигадках детективів НАБУ та САП».