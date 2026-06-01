Рінат Ахметов в інтерв’ю The Guardian – про Зеленського, Донбас і майбутнє України. Реакції

Найбагатший українець Рінат Ахметов уперше з початку повномасштабної війни дав велике інтерв’ю. Розмова з британським виданням The Guardian була присвячена 90-річчю «Шахтаря» та 30 рокам Ахметова на чолі футбольного клубу. Проте значна частина інтерв’ю стосувалася його поглядів на майбутнє відновлення України, ставлення до президента Володимира Зеленського і ситуації на окупованій Донеччині.

Ахметов зауважив, що під час оборони Маріуполя підтримував постійний зв’язок із командиром захисників «Азовсталі» Денисом «Редісом» Прокопенком, а в сам Маріуполь приїжджав безпосередньо перед вторгненням у лютому 2022 року.

Про позицію «Шахтаря»

Рінат Ахметов наголосив, що «Шахтар» завжди був проукраїнським і патріотичним – «просто багато хто цього не помічав»:

«У 2007 році, коли ситуація на Донбасі була зовсім іншою, ми створили нову емблему, де напис «Шахтар» був українською, а не російською. Це було відповіддю на опитування серед наших уболівальників. І лише тепер, після повномасштабного вторгнення, всі побачили, наскільки сильна українська позиція у «Шахтаря» . Ми є амбасадором у світі: показуємо, що «Шахтар» – це український клуб, і що ми боремося за незалежність, свободу та суверенітет».

На запитання журналіста проте, яким Ахметов хотів би бачити клуб через десять років, коли «Шахтарю» виповниться 100, він відповів:

«Таким, що з гордістю грає на нашому домашньому стадіоні в українському Донецьку, де ми знову почуємо гімн Ліги чемпіонів і державний гімн. Я дивлюся вперед із великим оптимізмом. Україна вистоїть, стане членом ЄС, а її громадяни житимуть у вільній, європейській і процвітаючій демократичній державі . Український футбол вийде на новий рівень».

Про порушення обіцянки

У 2014 році Ахметов пообіцяв не відвідувати матчі «Шахтаря», доки клуб не повернеться на домашню «Донбас Арену» в Донецьку. Утім, минулого місяця після смерті колишнього головного тренера «Шахтаря» Мірчі Луческу, з яким команда виграла Кубок УЄФА у 2009 році, він прийшов на чвертьфінал Ліги конференцій проти нідерландського клубу AZ Alkmaar у Варшаві.

«Тепер виходить, що я порушив свою обіцянку. Це було спонтанне рішення, не стратегічне. Коли я зайшов на трибуну під час розминки, хлопці почали аплодувати, і це довело мене до сліз. Я міг повернутися й раніше, але стримував емоції. Цього разу я був на сто відсотків упевнений, що прийду», – прокоментував це рішення Ахметов.

Про окуповану частину Донбасу, Маріуполь і дзвінки «Редісу»

Ахметов також жорстко висловився про ситуацію на окупованій частині Донбасу, заявивши, що регіон опинився у «злиднях», а промисловість – «на колінах». Він пригадав, що ще у 2014 році називав підтримуваних Кремлем бойовиків «терористами» та нібито говорив їм, що вони «ведуть Донбас у могилу».

Він прокоментував і багаторічну критику щодо своєї позиції до 2014 року, коли частина суспільства ставила під сумнів його лояльність:

«Моїм найважливішим бажанням завжди було, щоб Україна залишалася єдиною, вільною, демократичною і процвітаючою державою та стала членом ЄС. «Шахтар» грає у європейських турнірах. Ми граємо за найцивілізованішими європейськими правилами. Так само я хотів, щоб і український бізнес працював за такими правилами».

Також Ахметов заявив що під час оборони «Азовсталі» кілька разів телефонував командиру захисників Денису Прокопенку і жодного разу не чув паніки в його голосі. Він пригадав останній дзвінок перед виходом українських військових із заводу:

«Я говорив із ним за 15 хвилин до виходу з «Азовсталі». Я сказав: «Денисе, що я можу зробити для тебе, що я можу зробити для твоїх хлопців?» Він відповів: «Не хвилюйтеся за мене, подбайте про моїх людей». Він знав, що потрапить у полон, але не попросив жодних особистих привілеїв».

Прокопенко не коментував цієї заяви, так само й інші «азовці».

Про ставлення до Зеленського

Ахметов також позитивно висловився про президента Володимира Зеленського та заявив, що Україна вистояла не лише завдяки ЗСУ та підтримці Заходу, а й завдяки «мужності та стійкості» президента:

« Його дуже варто хвалити за те, що ми зараз можемо говорити тут, у Києві, в будинку, де я провів перші години повномасштабного вторгнення. Він не втік, залишився тут із нами і показав себе мужньою людиною сильного характеру. Він робить усе можливе, щоб захистити наш суверенітет, незалежність і свободу».

Про бачення майбутнього і миру

Говорячи про відбудову України після війни, Ахметов заявив, що великий бізнес має інвестувати в економіку: у металургію, енергетику, фінансовий сектор та футбол.

Він також окреслив своє бачення миру: Україна, за його словами, має повернутися до кордонів 1991 року, а Росія – виплатити репарації.

«Путінські війська загрузли. Для мене це як склянка, наполовину повна. Дехто каже, що Путін не має причин закінчувати війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати », – вважає Ахметов.

Реакції: не запитали про проросійські сили

Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що готовність Ахметова говорити із західним журналістами про своє бачення політичного розвитку країни може свідчити про наміри на власну участь у політичному процесі. Хоча, за його словами, Ахметов і раніше був активним учасником політичних процесів, проте його участь не була публічною.

«Ахметов, який не просто розмовляє з політиками, але й виступає із власним оприлюдненням політичної програми і бачення майбутнього – це, звичайно, абсолютно інший Ахметов», – каже Портников.

Чимало оглядачів критично сприйняли заяви Ахметова.

Ганна Гопко нагадує, що олігархат, працював на власне збагачення, « не сплачуючи податки, вивозячи мільярди за кордон, виснажуючи країну до межі, коли ворог дозволив собі вторгнення ». Раніше вона очолювала парламентський комітет із закордонних справ, а тепер очолює мережу АНТС («Мережу захисту національних інтересів»).

Колишній народний депутат та військовий Ігор Луценко теж різко відреагував на це інтерв’ю. У своєму дописі він назвав бізнесмена «найсильнішим і найбагатшим проросійським діячем України» та заявив, що Ахметову роками вдавалося уникати відповідальності, попри його вплив на політику й економіку країни.

«Рівень показового багатства у Ріната Леонідовича теж недосяжний – ніхто інший не може похвалитися такою дорогою колекцією нерухомості в Монако, придбаною у період російсько-української війни », – написав Луценко.

Найбагатший бізнесмен України придбав п'ятиповерхові розкішні апартаменти в найпрестижнішому новому комплексі Монако за 471 мільйон євро, що робить цю транзакцію однією з найбільших угод з окремими будинками в історії, у квітні 2026 року повідомила агенція Bloomberg. Холдингова компанія Ахметова, System Capital Management (SCM) тоді підтвердила факт покупки, але заявила, що вирішила інвестувати в проєкт у 2021 році.

Ігор Луценко також згадав зв’язки Ахметова з донецькими елітами 1990-х, підтримку Віктора Януковича та проросійських сил, а також заявив, що медіа й політичні проєкти, пов’язані з бізнесменом, на його думку, сприяли поширенню «русского мира» на Донбасі.

« Усе йде до того, що ми переможемо Путіна, але Ахметова – ні », – написав Луценко.

На відповідальність Ахметова також звертають увагу інші спостерігачі.

«На жаль, журналіст не спитав про роль Ахметова у створенні та фінансуванні проросійських політичних сил, про Януковича і «Антимайдан», про підтримку ідей «донецької окремішності» та сприяння агентам впливу РФ в регіоні, через що й Росії вдалося окупувати частину області у 2014-му», – зауважив співзасновник і головний редактор видання «LB.ua» Олег Базар.

На інтерв’ю Ахметова також відреагували проросійські блогери Діана Панченко та Анатолій Шарій, звинувативши The Guardian у «відбілюванні» бізнесмена після критики його елітної нерухомості в Монако та Франції.