Рінат Ахметов в інтерв’ю The Guardian – про Зеленського, Донбас і майбутнє України. Реакції

Найбагатший українець Рінат Ахметов уперше з початку повномасштабної війни дав велике інтерв’ю. Розмова з британським виданням The Guardian була присвячена 90-річчю «Шахтаря» та 30 рокам Ахметова на чолі футбольного клубу. Проте значна частина інтерв’ю стосувалася його поглядів на майбутнє відновлення України, ставлення до президента Володимира Зеленського і ситуації на окупованій Донеччині.
Ахметов зауважив, що під час оборони Маріуполя підтримував постійний зв’язок із командиром захисників «Азовсталі» Денисом «Редісом» Прокопенком, а в сам Маріуполь приїжджав безпосередньо перед вторгненням у лютому 2022 року.
Що саме розповів Ахметов і які реакції викликало його перше велике інтервʼю за довгий час – читайте далі.
Про позицію «Шахтаря»
Рінат Ахметов наголосив, що «Шахтар» завжди був проукраїнським і патріотичним – «просто багато хто цього не помічав»:
«У 2007 році, коли ситуація на Донбасі була зовсім іншою, ми створили нову емблему, де напис «Шахтар» був українською, а не російською. Це було відповіддю на опитування серед наших уболівальників. І лише тепер, після повномасштабного вторгнення, всі побачили, наскільки сильна українська позиція у «Шахтаря». Ми є амбасадором у світі: показуємо, що «Шахтар» – це український клуб, і що ми боремося за незалежність, свободу та суверенітет».
На запитання журналіста проте, яким Ахметов хотів би бачити клуб через десять років, коли «Шахтарю» виповниться 100, він відповів:
«Таким, що з гордістю грає на нашому домашньому стадіоні в українському Донецьку, де ми знову почуємо гімн Ліги чемпіонів і державний гімн. Я дивлюся вперед із великим оптимізмом. Україна вистоїть, стане членом ЄС, а її громадяни житимуть у вільній, європейській і процвітаючій демократичній державі. Український футбол вийде на новий рівень».
Про порушення обіцянки
У 2014 році Ахметов пообіцяв не відвідувати матчі «Шахтаря», доки клуб не повернеться на домашню «Донбас Арену» в Донецьку. Утім, минулого місяця після смерті колишнього головного тренера «Шахтаря» Мірчі Луческу, з яким команда виграла Кубок УЄФА у 2009 році, він прийшов на чвертьфінал Ліги конференцій проти нідерландського клубу AZ Alkmaar у Варшаві.
«Тепер виходить, що я порушив свою обіцянку. Це було спонтанне рішення, не стратегічне. Коли я зайшов на трибуну під час розминки, хлопці почали аплодувати, і це довело мене до сліз. Я міг повернутися й раніше, але стримував емоції. Цього разу я був на сто відсотків упевнений, що прийду», – прокоментував це рішення Ахметов.
Про окуповану частину Донбасу, Маріуполь і дзвінки «Редісу»
Ахметов також жорстко висловився про ситуацію на окупованій частині Донбасу, заявивши, що регіон опинився у «злиднях», а промисловість – «на колінах». Він пригадав, що ще у 2014 році називав підтримуваних Кремлем бойовиків «терористами» та нібито говорив їм, що вони «ведуть Донбас у могилу».
Він прокоментував і багаторічну критику щодо своєї позиції до 2014 року, коли частина суспільства ставила під сумнів його лояльність:
«Моїм найважливішим бажанням завжди було, щоб Україна залишалася єдиною, вільною, демократичною і процвітаючою державою та стала членом ЄС. «Шахтар» грає у європейських турнірах. Ми граємо за найцивілізованішими європейськими правилами. Так само я хотів, щоб і український бізнес працював за такими правилами».
Також Ахметов заявив що під час оборони «Азовсталі» кілька разів телефонував командиру захисників Денису Прокопенку і жодного разу не чув паніки в його голосі. Він пригадав останній дзвінок перед виходом українських військових із заводу:
«Я говорив із ним за 15 хвилин до виходу з «Азовсталі». Я сказав: «Денисе, що я можу зробити для тебе, що я можу зробити для твоїх хлопців?» Він відповів: «Не хвилюйтеся за мене, подбайте про моїх людей». Він знав, що потрапить у полон, але не попросив жодних особистих привілеїв».
Прокопенко не коментував цієї заяви, так само й інші «азовці».
Про ставлення до Зеленського
Ахметов також позитивно висловився про президента Володимира Зеленського та заявив, що Україна вистояла не лише завдяки ЗСУ та підтримці Заходу, а й завдяки «мужності та стійкості» президента:
«Його дуже варто хвалити за те, що ми зараз можемо говорити тут, у Києві, в будинку, де я провів перші години повномасштабного вторгнення. Він не втік, залишився тут із нами і показав себе мужньою людиною сильного характеру. Він робить усе можливе, щоб захистити наш суверенітет, незалежність і свободу».
Про бачення майбутнього і миру
Говорячи про відбудову України після війни, Ахметов заявив, що великий бізнес має інвестувати в економіку: у металургію, енергетику, фінансовий сектор та футбол.
Він також окреслив своє бачення миру: Україна, за його словами, має повернутися до кордонів 1991 року, а Росія – виплатити репарації.
«Путінські війська загрузли. Для мене це як склянка, наполовину повна. Дехто каже, що Путін не має причин закінчувати війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати», – вважає Ахметов.
Реакції: не запитали про проросійські сили
Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що готовність Ахметова говорити із західним журналістами про своє бачення політичного розвитку країни може свідчити про наміри на власну участь у політичному процесі. Хоча, за його словами, Ахметов і раніше був активним учасником політичних процесів, проте його участь не була публічною.
«Ахметов, який не просто розмовляє з політиками, але й виступає із власним оприлюдненням політичної програми і бачення майбутнього – це, звичайно, абсолютно інший Ахметов», – каже Портников.
Чимало оглядачів критично сприйняли заяви Ахметова.
Ганна Гопко нагадує, що олігархат, працював на власне збагачення, «не сплачуючи податки, вивозячи мільярди за кордон, виснажуючи країну до межі, коли ворог дозволив собі вторгнення». Раніше вона очолювала парламентський комітет із закордонних справ, а тепер очолює мережу АНТС («Мережу захисту національних інтересів»).
Колишній народний депутат та військовий Ігор Луценко теж різко відреагував на це інтерв’ю. У своєму дописі він назвав бізнесмена «найсильнішим і найбагатшим проросійським діячем України» та заявив, що Ахметову роками вдавалося уникати відповідальності, попри його вплив на політику й економіку країни.
«Рівень показового багатства у Ріната Леонідовича теж недосяжний – ніхто інший не може похвалитися такою дорогою колекцією нерухомості в Монако, придбаною у період російсько-української війни», – написав Луценко.
Найбагатший бізнесмен України придбав п'ятиповерхові розкішні апартаменти в найпрестижнішому новому комплексі Монако за 471 мільйон євро, що робить цю транзакцію однією з найбільших угод з окремими будинками в історії, у квітні 2026 року повідомила агенція Bloomberg. Холдингова компанія Ахметова, System Capital Management (SCM) тоді підтвердила факт покупки, але заявила, що вирішила інвестувати в проєкт у 2021 році.
Ігор Луценко також згадав зв’язки Ахметова з донецькими елітами 1990-х, підтримку Віктора Януковича та проросійських сил, а також заявив, що медіа й політичні проєкти, пов’язані з бізнесменом, на його думку, сприяли поширенню «русского мира» на Донбасі.
«Усе йде до того, що ми переможемо Путіна, але Ахметова – ні», – написав Луценко.
На відповідальність Ахметова також звертають увагу інші спостерігачі.
«На жаль, журналіст не спитав про роль Ахметова у створенні та фінансуванні проросійських політичних сил, про Януковича і «Антимайдан», про підтримку ідей «донецької окремішності» та сприяння агентам впливу РФ в регіоні, через що й Росії вдалося окупувати частину області у 2014-му», – зауважив співзасновник і головний редактор видання «LB.ua» Олег Базар.
На інтерв’ю Ахметова також відреагували проросійські блогери Діана Панченко та Анатолій Шарій, звинувативши The Guardian у «відбілюванні» бізнесмена після критики його елітної нерухомості в Монако та Франції.
Форум