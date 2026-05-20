Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Фотогалереї

У глибинах «Азовсталі»: фотощоденник бойового медика з бункерів оточеного заводу (фотогалерея)

20 травня 2022 року українські підрозділи остаточно покинули територію заводу «Азовсталь», який залишався останнім рубежем українських військ у зруйнованому Маріуполі. Наказу українського командування про вихід військових з «Азовсталі» передували 86 днів запеклих боїв із ризикованими спецопераціями, проривами в облогу противника та місіями з доставки зброї та продовольства. Бійцям вдалося перетворити металургійний комбінат на «фортецю», яку вони до останнього боронили в умовах повного оточення і безперервних бомбардувань.

Радіо Свобода показує реалії цієї оборони з самого її епіцентру – за допомогою світлин, які зробив всередині «Азовсталі» бойовий медик полку «Азов» Асан Ісенаджиєв.

Вперше матеріал був опублікований 20 травня 2024 року.

Маріуполь, 2022 рік. В центрі на цьому знімку &ndash; бойовий медик Асан Ісенаджиєв, який надав Радіо Свобода ці фотографії. Він вийшов з &laquo;Азовсталі&raquo; у травні 2022 року з останніми українськими підрозділами, що залишалися на оточеному заводі. Разом з іншими бійцями він був ув&rsquo;язнений в колонії в Оленівці і вижив після підриву бараку з полоненими.&nbsp;31 грудня 2022 року Асана обміняли. З ним на цій світлині позують бійці &laquo;Вишня&raquo;, &laquo;Шпрот&raquo; та &laquo;Грян&raquo; (зліва направо). Вони прорвалися в оточений Маріуполь на гвинтокрилах. Із них трьох в живих залишився лише &laquo;Вишня&raquo; &ndash; він також пройшов російський полон, а після обміну повернувся у військо. &laquo;Шпрот&raquo; та &laquo;Грян&raquo; загинули в Маріуполі навесні 2022 року
1 Маріуполь, 2022 рік. В центрі на цьому знімку – бойовий медик Асан Ісенаджиєв, який надав Радіо Свобода ці фотографії. Він вийшов з «Азовсталі» у травні 2022 року з останніми українськими підрозділами, що залишалися на оточеному заводі. Разом з іншими бійцями він був ув’язнений в колонії в Оленівці і вижив після підриву бараку з полоненими. 31 грудня 2022 року Асана обміняли.

З ним на цій світлині позують бійці «Вишня», «Шпрот» та «Грян» (зліва направо). Вони прорвалися в оточений Маріуполь на гвинтокрилах. Із них трьох в живих залишився лише «Вишня» – він також пройшов російський полон, а після обміну повернувся у військо. «Шпрот» та «Грян» загинули в Маріуполі навесні 2022 року
Військовий шпиталь в одному з бомбосховищ &laquo;Азовсталі&raquo;. Асан розповідає, що іноді кількість поранених тут сягала пів тисячі: &laquo;Запах крові, ампутованих кінцівок, гною, калу, сечі, поту&hellip; І величезна вологість. Тому що, мінімум, 300 людей одночасно дихають в одному приміщенні у величезному підвалі&raquo;
2 Військовий шпиталь в одному з бомбосховищ «Азовсталі». Асан розповідає, що іноді кількість поранених тут сягала пів тисячі: «Запах крові, ампутованих кінцівок, гною, калу, сечі, поту… І величезна вологість. Тому що, мінімум, 300 людей одночасно дихають в одному приміщенні у величезному підвалі»
На &laquo;Азовсталі&raquo; Асан надавав допомогу пораненим військовим. На фото &ndash; офіцер Нацгвардії Ренат Мусаєв, який отримав важке поранення ока. За словами Асана, тоді вони припускали, що боєць, скоріш за все, не виживе: його намагалися евакуювати, однак евакуаційний вертоліт не зміг потрапити в оточений Маріуполь. Але військовий не тільки вижив, а й пройшов полон, обмін та реабілітацію і згодом повернувся у лави Нацгвардії
3 На «Азовсталі» Асан надавав допомогу пораненим військовим.

На фото – офіцер Нацгвардії Ренат Мусаєв, який отримав важке поранення ока. За словами Асана, тоді вони припускали, що боєць, скоріш за все, не виживе: його намагалися евакуювати, однак евакуаційний вертоліт не зміг потрапити в оточений Маріуполь.

Але військовий не тільки вижив, а й пройшов полон, обмін та реабілітацію і згодом повернувся у лави Нацгвардії
Приміщення шпиталю на &laquo;Азовсталі&raquo;. Асан Ісенаджиєв розповів, що кількасот поранених лежали &laquo;буквально один на одному&raquo;. Їхній одяг був просочений кров&rsquo;ю, на декого одягали речі загиблих бійців. Продовольства на всіх не вистачало: часом одну тарілку їжі доводилося ділити на кількох людей&nbsp;
4 Приміщення шпиталю на «Азовсталі».

Асан Ісенаджиєв розповів, що кількасот поранених лежали «буквально один на одному». Їхній одяг був просочений кров’ю, на декого одягали речі загиблих бійців. Продовольства на всіх не вистачало: часом одну тарілку їжі доводилося ділити на кількох людей 
Подружжя Алла і Максим з медичної служби полку &laquo;Азов&raquo; разом опинилися на &laquo;Азовсталі&raquo;. Коли Максим отримав важке поранення, Алла не відходила від чоловіка і особисто його доглядала
5 Подружжя Алла і Максим з медичної служби полку «Азов» разом опинилися на «Азовсталі». Коли Максим отримав важке поранення, Алла не відходила від чоловіка і особисто його доглядала
Медикаментів та засобів першої допомоги у шпиталі також бракувало: бинти для перев&rsquo;язування поранень кип&rsquo;ятили та використовували по кілька разів, або ж замість них застосовували розрізані білі простирадла. Антисептичні засоби розводили з водою. При цьому, як каже Асан, шпиталь регулярно перебував під обстрілами російських військ: &laquo;Знаєте, як вібрує телефон, коли лежить на столі? Так само постійно вібрували стіни бункера&raquo;
6 Медикаментів та засобів першої допомоги у шпиталі також бракувало: бинти для перев’язування поранень кип’ятили та використовували по кілька разів, або ж замість них застосовували розрізані білі простирадла. Антисептичні засоби розводили з водою.

При цьому, як каже Асан, шпиталь регулярно перебував під обстрілами російських військ: «Знаєте, як вібрує телефон, коли лежить на столі? Так само постійно вібрували стіни бункера»
Операційна на &laquo;Азовсталі&raquo;. Сюди потрапляло все, що було максимально стерильним: наприклад, бинти, які ще не були використані. Інструменти стерилізували антисептиками або полум&rsquo;ям, і зайвий раз&nbsp; в операційну не заходили, &laquo;щоб не підіймати пил&raquo;. Медикаменти та нові перев&rsquo;язувальні матеріали військові періодично здобували під час вилазок у місто &ndash; забирали аптечки з покинутих автомобілів чи розбитих бойових машин російських військ
7 Операційна на «Азовсталі».

Сюди потрапляло все, що було максимально стерильним: наприклад, бинти, які ще не були використані. Інструменти стерилізували антисептиками або полум’ям, і зайвий раз  в операційну не заходили, «щоб не підіймати пил».

Медикаменти та нові перев’язувальні матеріали військові періодично здобували під час вилазок у місто – забирали аптечки з покинутих автомобілів чи розбитих бойових машин російських військ
Коробка з перев&#39;язувальними матеріалами. &laquo;Азовсталь&raquo;, 2022 рік
8 Коробка з перев'язувальними матеріалами. «Азовсталь», 2022 рік
Цей військовий помер на території &laquo;Азовсталі&raquo;. Він отримав тяжкі поранення, потрапивши під вогонь армії РФ. Попри всі зусилля медиків, його не вдалося врятувати. За словами Асана, військові помирали, зокрема й через те, що бракувало медикаментів та антисептиків
9 Цей військовий помер на території «Азовсталі». Він отримав тяжкі поранення, потрапивши під вогонь армії РФ. Попри всі зусилля медиків, його не вдалося врятувати.

За словами Асана, військові помирали, зокрема й через те, що бракувало медикаментів та антисептиків
&laquo;Азовсталь&raquo;, 2022 рік. Цю собаку військові забрали&nbsp;із заводської прохідної&nbsp;у бункер. Там вона і померла: під час одного з обстрілів &laquo;Азовсталі&raquo; на неї обвалилася стеля бункера
10 «Азовсталь», 2022 рік.

Цю собаку військові забрали із заводської прохідної у бункер. Там вона і померла: під час одного з обстрілів «Азовсталі» на неї обвалилася стеля бункера
Центральне бомбосховище &laquo;Джерело&raquo; на &laquo;Азовсталі&raquo;, 2022 рік. Військові смажать оладки з борошна та води. &laquo;Влаштували собі свято&raquo;, &ndash; пригадує Асан. Звичайний раціон військових на оточеному заводі &ndash; пів склянки каші на добу
11 Центральне бомбосховище «Джерело» на «Азовсталі», 2022 рік.

Військові смажать оладки з борошна та води. «Влаштували собі свято», – пригадує Асан. Звичайний раціон військових на оточеному заводі – пів склянки каші на добу
На цій світлині &ndash; руки медика Асана Ісенаджиєва у крові на &laquo;Азовсталі&raquo;. Опублікувавши її в інстаграмі, Асан написав: &laquo;Передайте моїй мамі слова &ndash; я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи&raquo;. Витримавши 83 дні оборони та 227 днів полону, Асан завершив військову службу. Зараз він проводить курси з надання домедичної допомоги&nbsp;
12 На цій світлині – руки медика Асана Ісенаджиєва у крові на «Азовсталі». Опублікувавши її в інстаграмі, Асан написав: «Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи».

Витримавши 83 дні оборони та 227 днів полону, Асан завершив військову службу. Зараз він проводить курси з надання домедичної допомоги 
Зображення 16x9

Тетяна Колесниченко

Із 2023 року очолює відділ мультимедіа Української служби Радіо Свобода. Із 2019 по 2022 рік працювала у проєкті Радіо Свобода «Крим.Реалії». В журналістиці з 2016 року.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

XS
SM
MD
LG