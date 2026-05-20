20 травня 2022 року українські підрозділи остаточно покинули територію заводу «Азовсталь», який залишався останнім рубежем українських військ у зруйнованому Маріуполі. Наказу українського командування про вихід військових з «Азовсталі» передували 86 днів запеклих боїв із ризикованими спецопераціями, проривами в облогу противника та місіями з доставки зброї та продовольства. Бійцям вдалося перетворити металургійний комбінат на «фортецю», яку вони до останнього боронили в умовах повного оточення і безперервних бомбардувань.

Радіо Свобода показує реалії цієї оборони з самого її епіцентру – за допомогою світлин, які зробив всередині «Азовсталі» бойовий медик полку «Азов» Асан Ісенаджиєв.

Вперше матеріал був опублікований 20 травня 2024 року.