Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Денису Прокопенку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 1 корпусу Національної гвардії України «Азов» Денису Прокопенку.

Відповідний указ №195/2026 від 25 лютого оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Командир «Азову» Денис Прокопенко пройшов через російський полон, в якому він перебував з травня 2022 року після наказу командування вийти із території заводу «Азовсталь». Тоді у полоні у російських військових опинилося понад дві тисячі українських військових, які захищали Маріуполь, значна частина з них служила в полку «Азов».

У вересні 2022 року відбувся обмін полоненими. Тоді вдалося повернути частину захисників Маріуполя, серед яких був Прокопенко.

У серпні 2023 року стало відомо, що бригада спеціального призначення «Азов» повернулася на фронт.



