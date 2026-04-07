Помер колишній тренер «Шахтаря» і «Динамо» Мірча Луческу

Видатний румунський футбольний тренер Мірча Луческу помер у віці 80 років, повідомив спортивний журналіст Емануель Рошу.

«Трагічна новина. Мірча Луческу помер 15 хвилин тому. Він залишив після себе цілий всесвіт. Нехай Бог упокоїть його душу. Менш ніж два тижні тому він очолював гру Румунії проти Туреччини у плейоф чемпіонату світу, попри сильну хворобу», – написав він у мережі Х.

За повідомленнями, смерть настала близько 20:30 в Університетській клініці Бухареста.

«Менше як три тижні тому мені випала нагода взяти інтерв’ю у Луческу. Це було його останнє інтерв’ю для ЗМІ. Він попросив мене не згадувати про його боротьбу з хворобою, оскільки не хотів применшувати свою місію та мрію – вивести Румунію на чемпіонат світу», – додав журналіст.

Луческу за свою 48-річну тренерську кар’єру очолював клуби з Румунії, Італії, Туреччини, Росії та України, а також двічі працював головним тренером збірної Румунії.

У XXI столітті його головні успіхи пов’язані з донецьким «Шахтарем», цим клубом він керував із 2004 до 2016 року, вивівши помаранчево-чорних до числа провідних клубів не лише України, а й усієї Європи. У 2009 році «Шахтар» під його проводом виграв останній в історії Кубок УЄФА, перегравши у фіналі німецький «Вердер» (із наступного року змагання змінило формат і стало Лігою Європи). Всього ж гірники з румунським фахівцем здобули 22 трофеї.

Передостаннім у житті місцем роботи Луческу було київське «Динамо», яке румунський фахівець тренував із 2020 до 2023 року. З 2024 до 2026 року румунський наставник працював у національній команді своєї країни.