Мірча Луческу подав у відставку з посади тренера «Динамо»

Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо». Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру чемпіонату України сезону-2023/24 проти донецького «Шахтаря», який київська команда програла з рахунком 0:1.

«Я 15 років віддав футболу України і на цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це остання гра, я попрощався з гравцями Динамо і з гравцями Шахтаря. Дякую українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Всім бажаю миру, здоров’я та щасливого майбутнього», – сказав Луческу.

Мірча Луческу очолив київське «Динамо» у липні 2020 року. Під керівництвом румунського фахівця футбольний клуб здобув Суперкубок України-2020, а також золоті медалі УПЛ 2020/21.

22 квітня колишній голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський став тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера столичної команди. Тоді наставник динамівців Мірча Луческу зазначив, що йому потрібно зробити операцію на нозі.