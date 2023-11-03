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Мірча Луческу подав у відставку з посади тренера «Динамо»

Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо»
Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо»

Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо». Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру чемпіонату України сезону-2023/24 проти донецького «Шахтаря», який київська команда програла з рахунком 0:1.

«Я 15 років віддав футболу України і на цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це остання гра, я попрощався з гравцями Динамо і з гравцями Шахтаря. Дякую українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Всім бажаю миру, здоров’я та щасливого майбутнього», – сказав Луческу.

Мірча Луческу очолив київське «Динамо» у липні 2020 року. Під керівництвом румунського фахівця футбольний клуб здобув Суперкубок України-2020, а також золоті медалі УПЛ 2020/21.

22 квітня колишній голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський став тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера столичної команди. Тоді наставник динамівців Мірча Луческу зазначив, що йому потрібно зробити операцію на нозі.

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