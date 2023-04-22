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Олександр Шовковський тимчасово очолив «Динамо»

Мірча Луческу (л) потребує лікування

Колишній голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський став тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера столичної команди. Про це на пресконференції 22 квітня після матчу з «Шахтарем» оголосив наставник динамівців Мірча Луческу.

77-річний румунський фахівець сказав, що йому потрібно зробити операцію на нозі.

«З цього моменту Олександр Шовковський буде виконувати обов’язки головного тренера. Але ми будемо постійно з командою, будемо контролювати ситуацію. Я міг би поїхати з України, але вважаю, що треба залишитися в Києві та зробити цю операцію тут, щоб бути поруч. Адже це важливо для гравців, та, можливо, для країни», – сказав Луческу.

Центральний поєдинок 22-го туру «Динамо» – «Шахтар» завершився внічию 1:1. На гол Тараса Степаненка, забитий з-поза меж штрафного майданчика в першому таймі, кияни відповіли незадовго до фінального свистка – Олександр Андрієвський чудово пробив зі штрафного.

Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються не лише «Шахтарю» (динамівці відстають на 12 очок), а й «Дніпру-1» (на 4 очки, ще два матчі у дніпрян у запасі) та «Зорі» (на 5 очок).

Контракт Луческу з «Динамо» чинний до літа 2024 року.

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