Олександр Шовковський тимчасово очолив «Динамо»

Колишній голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський став тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера столичної команди. Про це на пресконференції 22 квітня після матчу з «Шахтарем» оголосив наставник динамівців Мірча Луческу.

77-річний румунський фахівець сказав, що йому потрібно зробити операцію на нозі.

«З цього моменту Олександр Шовковський буде виконувати обов’язки головного тренера. Але ми будемо постійно з командою, будемо контролювати ситуацію. Я міг би поїхати з України, але вважаю, що треба залишитися в Києві та зробити цю операцію тут, щоб бути поруч. Адже це важливо для гравців, та, можливо, для країни», – сказав Луческу.

Центральний поєдинок 22-го туру «Динамо» – «Шахтар» завершився внічию 1:1. На гол Тараса Степаненка, забитий з-поза меж штрафного майданчика в першому таймі, кияни відповіли незадовго до фінального свистка – Олександр Андрієвський чудово пробив зі штрафного.

Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються не лише «Шахтарю» (динамівці відстають на 12 очок), а й «Дніпру-1» (на 4 очки, ще два матчі у дніпрян у запасі) та «Зорі» (на 5 очок).

Контракт Луческу з «Динамо» чинний до літа 2024 року.