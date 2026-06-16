ВАКС заочно взяв під варту екснардепа в справі про відмивання майна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому народному депутату – про це його пресслужба повідомила 16 червня.

Суд розглянув скарги прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19 березня, який відмовив у взятті колишнього народного депутата під вартою. Зараз фігурант перебуває за межами України.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги захисників без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано», – йдеться в повідомленні.





Натомість апеляційний суд обрав колишньому парламентарю запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Суд зазначає, що екснардепа підозрюють у організації легалізації 18 гектарів землі державної власності в передмісті Києва, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

ВАКС не називає імені підозрюваного. Натомість громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила, що йдеться про екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. На нього ж вказують обставини справи.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» встановив, що Юрій Іванющенко, якого розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень, отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону.

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Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський», втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження Юрія Іванющенка.

У травні 2022 року Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів Юрія Іванющенка на суму понад 100 мільйонів франків.