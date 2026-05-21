Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Вищий антикорупційний суд на своєму засіданні 21 травня залишив без змін запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрієві Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 140 мільйонів гривень.

Таке ж рішення суд ухвалив 14 травня.

18 травня політик вийшов під заставу.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» зʼясував, хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО – необхідну суму (і навіть із запасом) вдалося зібрати впродовж вихідних.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.

Про підозру повідомили колишньому керівнику Офісу президента України і ще шістьом фігурантам справи.