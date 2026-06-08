Суд затвердив угоду ексголови Верховного Суду зі слідством: він проведе 5 років за ґратами

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання провини між слідством і колишнім головою Верховного суду. Про це 8 червня повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Згодом інформацію підтвердила пресслужба ВАКС.

Відомства не називають імені фігуранта, проте обставини вказують на Всеволода Князєва.

«Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.





Суд визнав обвинуваченго в прийнятті неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчиненому посадовцем в особливо відповідальному становищі. За Кримінальним кодексом, ця кваліфікація передбачає від 8 до 12 років ув’язнення з тимчасовим позбавленням права на певну діяльність і конфіскацією майна.

Угода екссудді зі слідством передбачає:

5 років реального позбавлення волі для нього з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах на три роки

конфіскацію квартири та будинку

конфіскацію понад 200 тисяч доларів особистих заощаджень

спецконфіскацію 1 248 700 доларів, які були предметом неправомірної вигоди

Також за згодою сторін ексголова Верховного Суду спрямує на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим» 1 104 600 доларів.

Пресслужба ВАКС уточнює, що конфіскована нерухомість розташована в Миколаєві. До набрання вироком законної сили обвинуваченому змінили запобіжний захід на тримання під вартою.

«Наголошуємо, що угода про визнання винуватості – це реальний і дієвий механізм досягнення правосуддя. Це не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя», – заявляють НАБУ і САП.

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За їх формулюванням, цей інструмент перетворює кримінальний процес на систему, завдяки якій держава може швидко отримати конкретний результат. Відтак кейс щодо колишнього голови Верховного Суду демонструє, що інститут угод є не теоретичною конструкцією, а необхідністю для країни у стані війни:

«Держава просто не має права витрачати дорогоцінний час та дефіцитні ресурси на нескінченні процеси».

Правоохоронці вказують на те, що судовий розгляд справи по суті почався в серпні 2024 року і тривав фактично два роки без остаточного рішення. Угода дозволяє поставити крапку в цьому процесі.

«Крім того, завдяки угоді держава отримала потужний економічний ефект: бюджет країни поповнився на 2 554 300 доларів США. Це понад 113 млн гривень! Сьогодні, коли країна виборює своє виживання, ці кошти конвертуються в реальну зброю, дрони чи фінансування соціальних виплат», – додають відомства.





Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному суді України.

Тодішньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву і його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Своє затримання Князєв називав незаконним.

У січні 2024 року за Князєва внесли заставу в понад 18 мільйонів гривень.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику – у вересні 2025 року. Костянтин Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе. За останніми даними, він перебуває у Франції.