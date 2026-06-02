В «Енергоатомі» відреагували на розслідування НАБУ

На тлі повідомлення Національного антикорупційного бюро України компанія «Енергоатом» заявила про сприяння правоохоронним органам у розслідуванні можливих зловживань.

У компанії заявляють, що вказані у матеріалах кримінального провадження обставини стосуються справи від 23 листопада 2022 року, а особи, які, за версією слідства, могли бути причетними до можливих зловживань, були звільнені від виконання посадових обов’язків 22 вересня 2023 року.

В «Енергоатомі» заявили, що надали бюро необхідні документи та інформацію, а також сприяють проведенню слідчих дій на своїх об’єктах.

Національне антикорупційне бюро України сьогодні, 2 червня, повідомило про викриття схеми можливого заволодіння коштами «Енергоатому». За даними бюро, йдеться про ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС) у Миколаївській області. Серед підозрюваних – фактичний власник низки компаній та колишній керівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» у структурі «Енергоатому».

У НАБУ стверджують, що роботи з добудови ГАЕС виконувала одна з компаній ймовірного організатора схеми. Одна з угод передбачала закупівлю комплекту обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю понад 305 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 мільйонів гривень.

Читайте також: Міндіч звернувся до суду з проханням скасувати указ Зеленського про санкції проти нього

САП зазначає, що двом фігурантам повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».