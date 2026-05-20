Міндіч звернувся до суду з проханням скасувати указ Зеленського про санкції проти нього

Тимур Міндіч, який є фігурантом справи про корупційні схеми в сфері енергетики (справи «Мідас»), звернувся до суду з проханням визнати указ президента про санкції проти нього протиправним і скасувати його.

Як зазначається на сайті Судової влади України, Касаційний адміністративний суд 14 травня призначив склад суду до розгляду.

Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський, третя особа – Кабмін, РНБО.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

Співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон») є одним з підозрюваних у цій справі.

1 грудня суд заочно обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він, як повідомлялось, ще в листопаді покинув межі України.

Читайте також: Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – «Схеми»

13 листопада РНБО застосувала щодо нього санкції. Обмеження, серед іншого передбачають позбавлення держнагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону участі у приватизації.