НАБУ розслідує заволодіння 170 мільйонами гривень «Енергоатому»

Правоохоронці розслідують ймовірну корупційну схему в «Енергоатомі» під час будівництва об’єкта інфраструктури, повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 червня.

За даними НАБУ, йдеться про ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС) у Миколаївській області. Серед підозрюваних – фактичний власник низки компаній та колишній керівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» у структурі «Енергоатому».





За твердженням НАБУ, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній ймовірного організатора схеми:

«Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання. Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому».

Бюро зафіксувало понад 70 таких додаткових угод. Одна з них передбачала закупівлю комплекту обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю понад 305 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 мільйонів гривень.

Читайте також: Міндіч звернувся до суду з проханням скасувати указ Зеленського про санкції проти нього

САП зазначає, що двом фігурантам повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем.

Імена підозрюваних правоохоронці не розголошують. «Енергоатом» не коментував розслідування публічно.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».