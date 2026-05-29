НАБУ провело обшуки в Держприкордонслужбі в справі про порушення при закупівлях дронів

Державна прикордонна служба співпрацює зі слідством, щоб з’ясувати обставини ймовірного створення протиправних передумов під час закупівлі безпілотників – про це відомство заявило 29 травня.

«Сьогодні в Києві співробітники НАБУ провели обшуки в кількох підрозділах ДПСУ. Вони пов’язані з закупівлею безпілотних авіаційних комплексів в минулому році. Попередньо, за даними слідства, військовослужбовець відомства підозрюється за фактом створення умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі», – повідомляє служба.

За твердженням відомства, сама процедура закупівлі відбулася законно, переможцем стала фірма з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру.





Відтак ДПСУ співпрацює зі слідством, сприяє процесуальним заходам і висловлює зацікавленість у об’єктивному розслідуванні обставин, аби встановити ступінь причетності військового:

«В рамках розслідування слідству надається вся необхідна інформація, зокрема, і матеріали з проведення переговорних процедур під час тендеру. Яка причетність військовослужбовця до протиправних дій і міру його відповідальності має визначити суд, оцінивши докази обвинувачення. Наголосимо, що покривати будь-які протиправні дії ніхто не буде».

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття посадовця Державної прикордонної служби та власника приватної компанії з виробництва безпілотників на ймовірному вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Читайте також: НАБУ і САП заявили про слідчі дії у справі про корупцію у Верховному суді

За даними слідства, в серпні 2025 року одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії безпілотників. До участі в переговорній процедурі допустили приватне товариство, яке пропонувало поставити необхідну продукцію за 825 мільйонів гривень. Водночас під час проведення закупівлі на зв’язок із директором цього товариства вийшов власник іншої фірми-виробника дронів, який попросив не знижувати ціну, посилаючись на нібито попередні домовленості з адміністрацією ДПСУ, які передбачали перемогу його компанії.

Директор товариства, за даними НАБУ, все ж надав оновлену комерційну пропозицію зі зниженою вартістю дронів й виграв тендер. Власник компанії-конкурента почав вимагати в переможця неправомірну вигоду на суму 1 мільйона доларів для «для безпроблемного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ».

Зокрема, стверджує слідство, директору товариства, що виграло закупівлю, організували телефонну розмову з представником Держприкордонслужби, під час якої той повідомив, що «всі вимоги висуваються за погодженням із адміністрацією відомства».

НАБУ звинувачує посадовця Держприкордонслужби та власника компанії за статтею про отримання неправомірної вигоди.