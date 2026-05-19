НАБУ і САП заявили про слідчі дії у справі про корупцію у Верховному суді

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 19 травня, що проводять слідчі дії у рамках справи про корупцію у Верховному суді.

«Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема й в ексголови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС», – йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналах НАБУ і САП.

Деталей поки що не наводять.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України.

Тодішньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву і його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Своє затримання Князєв називав незаконним.

У січні 2024 року за Князєва внесли заставу в понад 18 мільйонів гривень.

Наприкінці 2024 року Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Князєва з посади судді Верховного суду.