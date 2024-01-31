Ексголова Верховного суду Князєв вийде з-під варти – за нього внесли заставу

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв зможе вийти з-під варти, за нього внесли заставу в сумі понад 18 мільйонів гривень, повідомив 31 січня «Центр протидії корупції».

30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зменшив для Князєва суму застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйона гривень.

Колишній голова Верховного суду перебував під вартою з травня 2023 року, за цей період сума застави зменшилася майже вшестеро – з початкового розміру 107 мільйонів гривень.

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У грудні 2023 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням детектива НАБУ обмежив стороні захисту термін ознайомлення з матеріалами.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Після цього Вищий антикорупційний суд постановив взяти Князєва під варту терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 107 млн грн.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.