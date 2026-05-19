НАБУ повідомило про нові підозри у справі про корупцію у Верховному суді

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратури заявили про розширення кола підозрюваних у масштабній корупції за участі колишнього голови Верховного Суду – йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці.

За версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

Раніше сьогодні НАБУ повідомило про слідчі дії у рамках справи про корупцію у Верховному суді. Їх провели за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду, зокрема і в ексголови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС.

У бюро нагадують, що до повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів, одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит».

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. Далі розгляд здійснювався у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.

У НАБУ стверджують, що задля уникнення втрати акцій бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн доларів США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення «потрібного» рішення.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному суді України.

Тодішньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву і його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Своє затримання Князєв називав незаконним.

У січні 2024 року за Князєва внесли заставу в понад 18 мільйонів гривень.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику – у вересні 2025 року. Костянтин Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе. За останніми даними, він перебуває у Франції.