САП і НАБУ: справу Тимошенко направили до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України повідомили про направлення до суду справи щодо лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, підозрюваної в корупції.

«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її викрили в січні 2026 року на пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України», – повідомили в САП 26 травня.

Імені підозрюваною ані прокуратура, ані НАБУ не наводять, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про Юлію Тимошенко.

«За даними слідства, незважаючи на викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед і був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні», – йдеться в повідомленні САП.

Стаття, за якою звинувачують Юлію Тимошенко, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.

8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування в справі Тимошенко.

