ВАКС продовжив Тимошенко строк дії обов’язків

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив до 7 липня строк дії обовʼязків, покладених на лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив народній депутатці України, керівниці депутатської фракції, строк дії процесуальних обов’язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування», – ідеться у повідомленні, оприлюдненому в Telegram.

Підозрювана має прибувати за кожною вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.

8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування в справі Тимошенко.