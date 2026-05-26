За лаштунками «епохи Єрмака». Колишній радник розповідає подробиці

Ігор Уманський працював в уряді прем'єра Дениса Шмигаля міністром фінансів 26 днів. Потім став позаштатним радником Андрія Єрмака. Зараз військовослужбовець ЗСУ.

Чому пішов у ЗСУ? Якою має бути мобілізація? Чи реально здійснити реформу? Якою має бути зарплата військовослужбовця?

Як оцінює «Міндічгейт»? Чи були ознаки корупційних схем раніше? Які масштаби корупції? Що казав Андрій Єрмак на виявлені проблеми?

Чи знайомий із Міндічем? Хто очолював корупційні схеми? Де найбільші оборудки?

На запитання відповідає Ігор Уманський, військовослужбовець ЗСУ, міністр фінансів України (березень 2020), в.о. міністра фінансів України(2009-2010), який працював також позаштатним радником Андрія Єрмака.

Дивіться в ефірі Радіо Свобода:

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський сказав в ефірі Радіо Свобода, що нинішні резонансні історії, на його думку, лише «дрібні епізоди» у порівнянні з можливими зловживаннями в енергетиці та оборонній сфері, про які стане відомо вже після війни:

«Бараболю закуповували або яйця – це копійки, якщо подивитися на порядок цифр, які будуть фігурувати, коли можна буде про це публічно говорити»

Уманський вважає, що організувати схеми такого масштабу без відома керівництва держави було неможливо.

На його погляд, тогочасний прем’єр Денис Шмигаль та тодішня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко нібито не могли не знати про схеми в енергетиці.

« Тут два варіанти: або людина повністю некомпетентна, або людина все знає », – наголосив ексміністр.

При цьому Уманський додав, що, на його думку, Шмигаль «все знав і все розумів», але «це не була його зона впливу».

Радіо Свобода зверталося раніше до Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко з проханням прокоментувати інформацію про можливі схеми в енергетиці. Відповіді поки не надійшли