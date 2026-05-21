Позов проти Зеленського: Міндіч заговорить?

Міндіч і Цукерман оскаржують санкції Зеленського

Фігурант справи про корупційні схеми в сфері енергетики («Мідас», або «Міндічгей») Тимур Міндіч позивається до президента України Володимира Зеленського: вимагає скасування санкцій.

Позивається і Олександр Цукерман.

Санкції скасувати реально?

Чому Міндіч скористався оскарженням лише тепер?

Що насправді стоїть за позовом до президента?

Народний депутат від «Слуги yароду» Олег Дунда заявив, що не пам’ятає жодного випадку, коли санкції в Україні скасовували через суд, тому шанси на задоволення позовів мінімальні. На його думку, справа Міндіча показує поширену схему, коли гроші виводять за кордон, але люди залишаються пов’язаними з активами та зв’язками в Україні.

«Навіть якщо ти вкрав у держави гроші й переїхав в іншу країну, фактично ти там ніхто. Санкції забороняють нормальне існування такого роду корупціонера», – заявив Дунда.

Водночас Ярослав Юрчишин, народний депутат від «Голосу», наголосив: з юридичної точки зору, оскарження санкцій є цілком законним механізмом захисту. Він зазначив, що підставами для скасування можуть бути порушення процедури, непропорційність санкцій або відсутність загрози нацбезпеці. Однак, додав, довести їхню безпідставність у справі про корупцію в енергетиці буде складно.

«Найімовірніше, і те, що говорить принаймні Міндіч – це про безпідставність санкцій. Тобто «і я не я, і хата не моя». Тому процес буде досить цікавий », – каже Юрчишин.

Єрмак оскаржує запобіжний захід

Тим часом ще один фігурант розслідувань Андрій Єрмак знову у суді: оскаржує запобіжний захід у 140 мільйонів. Суму зібрали – Єрмак на волі, але з електронним браслетом. Тікати, каже, не збирається. Журналісти питають його про Міндіча.

Що далі?

Які перспективи справи?

Зеленський має на все це реагувати публічно?

Єрмак зберіг політичний вплив?

