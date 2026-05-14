Омелян прокоментував повідомлення ДБР про оголошену йому підозру

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що перебуває у Великій Британії з родиною, звільнився з лав ЗСУ навесні 2025 року у звʼязку з отриманими травмами і не розуміє, «кому і що сьогодні вручило» Державне бюро розслідувань.

Так Омелян у фейсбуці прокоментував заяву ДБР, яке 14 травня оголосило, що колишньому міністру інфраструктури повідомили про підозру через ймовірне ухиляння від військової служби у 2022-2023 роках. За словами Омеляна, він вважає справу проти себе політичною.

«Я добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року. Посад не просив, про нагороди і звання не домовлявся, в наряди заступав, на передку на бойових був не раз… Весною 2025 року я звільнився з лав ЗСУ у звʼязку з отриманими травмами. Думав, побуду з родиною і допомагатиму Україні з Лондону, щоб більше нікого тут не нервувати, що я знову не так реформую чи воюю, або забагато критикую. Але щастя виявилося недовгим… Раз так, тоді доведеться повертатися в активну політику і з понеділка розбиратися, що начудили веселі хлопці і дівчата за останні 7 років... Кому і що сьогодні вручило ДБР, хоч до гадалки йди», – написав він.

ДБР у сьогоднішньому повідомленні не назвало імені підозрюваного, водночас Офіс генерального прокурора напередодні опублікував повідомлення про підозру Володимиру Володимировичу Омеляну – посадовець із таким іменем був міністром інфраструктури з 2016 по 2019 рік.

За даними правоохоронців, після мобілізації Омелян проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин, але «протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки»:

«Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування і підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою і забезпеченням діяльності військової частини».

ДБР стверджує, що військовий протягом кількох періодів у 2022 та 2023 році нібито не виконував обов’язки, пов’язані з проходженням військової служби в частині, дислокованій у Черкаській області. Справу кваліфікували за статтею про «ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану».

У 2024 році Омелян повідомив, що зазнав поранення внаслідок російського удару по позиції його батальйону.

