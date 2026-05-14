ДБР підозрює ексміністра інфраструктури в ухиленні від військової служби

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури через ймовірне невиконання службових обов’язків – про це ДБР заявило 14 травня.

Бюро не називає імені підозрюваного, водночас Офіс генерального прокурора напередодні опублікував повідомлення про підозру Володимиру Володимировичу Омеляну – посадовець із таким іменем був міністром інфраструктури з 2016 по 2019 рік. Зокрема, видання «Українська правда» повідомило з посиланням на свої джерела, що йдеться саме про ексміністра.

За даними правоохоронців, після мобілізації Омелян проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин, але «протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки»:

«Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини».





ДБР стверджує, що військовий протягом кількох періодів у 2022 та 2023 році нібито не виконував обов’язки, пов’язані з проходженням військової служби в частині, дислокованій у Черкаській області. Справу кваліфікували за статтею про «ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану».

Володимир Омелян наразі не коментував повідомлення про підозу.

У 2024 році Омелян повідомив, що зазнав поранення внаслідок російського удару по позиції його батальйону.