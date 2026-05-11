ДБР: екссуддю, який збив військового на блокпосту, підозрюють у привласненні квартир померлих

Державне бюро розслідувань викрило схему привласнення квартир померлих, до якої ймовірно причетний колишній суддя з Макарова – про це відомство заявило 11 травня.

Бюро зазначає, що в травні 2023 року колишній суддя збив військового на блокпосту у Києві. Ім’я фігуранта не називають, проте обставини вказують на Олексія Тандира.

Слідство встановило, що оборудка з квартирами діяла протягом 2021-2023 років. Учасникам вдалося заволодіти п’ятьма квартирами в Одеській та Київській громадах. У ще однієї квартири виявилися спадкоємиця, тож умисел групи зірвався.

«Основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Тоді зловмисники оформлювали фіктивний договір купівлі-продажу на майно і через фіктивні судові рішення передавали право власності довіреним особам. Слідство встановило, що суддя, який пізніше потрапив у ДТП, його адвокат та колишній державний виконавець були мозковим центром групи», – заявили в ДБР.





У бюро уточнили, що для того, щоб суддя міг ухвалити формальне рішення в інтересах організованого злочинного угрупування, ще двоє співучасників заявляли цивільний позов про нібито стягнення мільйонної заборгованості за раніше позичені гроші. Позичальник розраховувався з кредитором квартирами, які вже були відібрані у їхніх померлих власників.

Екссуддя Макарівського суду, за даними слідства, ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів і фактично допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості. Після цього квартири продавали третім особам.

Окрім Тандира, ще п’ятьом людям повідомили про підозру за участь у злочинній організації. Усім обрали запобіжний захід. Зокрема, екссуддя перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави.

У разі обвинувальних вироків санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Фактично трагічна ДТП на блокпосту у Києві у травні 2023 року та подальше потрапляння екссудді у поле зору правоохоронців дозволили припинити діяльність цинічної схеми із незаконного заволодіння квартирами померлих громадян. Досудове розслідування триває», – зазначили в бюро.

Публічних коментарів Тандира щодо нової підозри наразі немає.

За даними слідства, в ніч на 26 травня 2023 року в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

На початку серпня 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Олексія Тандира.

Одразу після ДТП під час засідання Вищої ради правосуддя (ВРП) Тандир заперечив, що перебував в стані алкогольного сп’яніння. Водночас під час засідання Тандир визнав провину за збиття українського військовослужбовця і запевнив, що співпрацюватиме зі слідством.

На початку серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення обвинуваченого Олексія Тандира з посади судді.